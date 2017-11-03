AK Parti Ankara için sürpriz yapabilir

AK Parti’de gözler, Melih Gökçek’ten boşalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilecek isme çevrildi. Yarın il teşkilatında temayül yoklaması yapılacak.

Teşkilat mensuplarına 2019 seçimlerine kadar Ankara’yı yönetecek başkan olarak kimi görmek istedikleri sorulacak. Gizli oylamada elde edilen sonuçlar Genel Merkez’e iletilecek. Nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.6 Kasım Pazartesi günü toplanacak Belediye Meclisi’nde AK Parti’nin Gökçek’le birlikte 100, CHP’nin 21, MHP’nin 15, bağımsız 3, BBP’nin de 1 üyesi bulunuyor. CHP seçimde aday göstermeyeceğini açıklamıştı. MHP ise nasıl bir yol izleneceğini istişare toplantılarında kararlaştıracak.

Kulislerde şu ana kadar AK Parti’nin adayı olarak Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ün ve Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın ismi konuşuldu.

Ancak ismi ön plana çıkmayan sürpriz bir ismin AK Parti tarafından aday gösterilebileceği iddia ediliyor.

Kaynak: Karar

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