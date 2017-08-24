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    Akîka kurbanı nedir?

    Hürriyet Haber
    24 Ağustos 2017 - 12:12Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 12:12

    Bir kurban çeşidi olan Akika kurbanın tanımı merak konusu oldu. Vatandaşları resmi sayfası üzerinden bilgilendiren Diyanet, Akika kurbanın da içerisinde yer aldığı kurban çeşitlerini açıkladı. Peki Akîka kurbanı nedir?

    Akîka kurbanı nedir?Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların merak ettiği pek çok konu var. Bunlardan biri de kurban çeşitlerinden ‘Akika kurbanının ne anlama geldiği. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘Akika kurban nedir?’sorusuna sıkça sorular sorular sayfasından verdiği yanıt!

    Yeni doğan çocuk için şükür amacıyla kesilen kurbana, “akîka” adı verilir. Akîka kurbanı kesmek sünnettir. İbn Abbas’tan (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.s.), Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için akîka kurbanı kesmiş (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 21; Nesâî, Akîka, 1), bir hadisinde de şöyle buyurmuştur: “Her çocuk (doğumunun) yedinci gününde kendisi için kesilecek akîka kurbanı karşılığında bir rehine gibidir. Akîka kurbanı kesildikten sonra çocuğun başı tıraş edilir ve ona isim verilir.” (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 21) Bu açıdan akîka kurbanı, çocuğun doğduğu günden büluğ çağına kadar kesilebilirse de doğumun yedinci günü kesilmesi daha faziletlidir. Aynı günde çocuğa isim verilmesi ve saçı ağırlığında altın veya değeri miktarınca sadaka verilmesi müstehaptır (İbn Rüşd, Bidâye, I, 463-464).

     

    Etiketler: Akîka kurbanı nedir , Akîka kurban , kurban çeşitleri
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