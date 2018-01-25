Ajan yöntemleriyle kaçmış! Üzerinde Gülen'in yolladığı özel telefon çıktı

Bir devlet okulunda din kültürü öğretmeni olan 3 çocuk babası Mehmet Yıldız, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 1 Eylül 2016’da meslekten ihraç edildi. 7 Eylül’de ise, "ByLock" kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Yıldız, savunmasında "Telefon bana ait ama bu programı hiç kullanmadım. ‘ByLock’u televizyondan duydum. Örgütle de hiçbir bağlantım yok" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2017 yılı Nisan ayında MİT ile yaptığı ortak çalışmayla örgütün mahrem imamlarını tespit etti. Tespit edilen isimler arasında 27 Mart 2017'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mehmet Yıldız da vardı. Bunun üzerine Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Adana polisi 9 aylık çalışmanın ardından örgüte ait "gaybubet evlerinde" saklanan Mehmet Yılmaz'ı geçen 27 Aralık'ta düzenlediği operasyonla yakaladı.

Yıldız'ı yakalayan emniyet kaynakları, "mahrem imam" şüphelisinin çok gizli hareket ettiği, kaldığı evlerde perdeleri 4 parmak açık bırakıp sokağı sürekli takip ettiği ve sürekli adres değiştirerek adeta eğitimli bir ajan gibi hareket ettiği ve sokakta bulunduğu sırada da takip edilme olasılığına karşı atlatma teknikleri uyguladığını belirtti.

Yıldız yakalandığında üzerinde bulunan, yurt içi ve yurt dışı görüşmeleri yaptığı 2 adet cep telefonuna el konuldu. Mehmet Yıldız'ın ByLock'ta "Sinan" kod adını kullandığı belirlendi ve rehberindeki örgütün diğer "mahrem imamlarının" kayıtları da ele geçirildi. Yıldız'ın rehberinde kayıtlı diğer "mahrem imamların" 4 sayfalık liste oluşturduğu belirtildi. Bylock yazışmaları deşifre edilen Yıldız'ın, Eagle adlı haberleşme programını da kullandığı ve burada örgütü ayakta tutmak için yazışmalar yaptığı belirlendi. Bu yazışmalarda Yıldız'ın örgütteki çözülmelere karşı, "şefkat tokadı" olarak bilinen tehditlerde bulunduğu tespit edildi.

Gülen’in çağrısıyla Bank Asya’daki döviz hesabına yüklü miktarda para yatırdığı da ortaya çıkan Yıldız’a ABD’den özel bir telefon gönderildiği de ortaya çıktı. Telefonun "yurt dışı uzantılı" bir GSM operatöründen hizmet aldığı ve herhangi birinin adına da kayıtlı olmadığı tespit edildi. Fetullah Gülen tarafından, örgütün "mahrem imamları"na özel olarak gönderildiği belirtilen telefon aracılığıyla Yıldız’ın, örgütle bağlantısını sağlayıp, diğer FETÖ mensuplarıyla görüştüğü ortaya çıkarıldı. Polis, şimdi o görüşmeleri deşifre etmeye çalışıyor.

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