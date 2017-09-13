Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet >Teknoloji>AirPower ile iPhone'lar kablosuz şarj olacak!

    AirPower ile iPhone'lar kablosuz şarj olacak!

    Hürriyet Haber
    13.09.2017 - 07:43 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 07:43

    Apple'ın dev etkinliğinde duyurduğu AirPower, Apple cihazlarını kablosuz şarj edecek. Peki AirPower ne zaman satışa çıkacak ve hangi cihazları kablosuz şarj edebilecek?

    Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower ortaya çıktı. iPhone X'in tanıtımına müteakiben bahsedilen kablosuz şarj istasyonu AirPower ile birlikte desteklenen Apple ürünlerini hızlı ve güvenli bir şekilde kablosuz şarj edebileceksiniz. Kısa bir süreliğine bahsedilen AirPower'ın şu anlık bilinen tek özelliği 3 cihaza kadar aynı anda kablosuz şarj desteğinin bulunması.AirPower ile iPhonelar kablosuz şarj olacak
    iPhone 8, iPhone X, Apple Watch Series 3 ve AirPods tarafından desteklenecek AirPower şarj istasyonu, tıpkı Apple'ın diğer aksesuarlarında olduğu gibi yumuşak hatlara ve beyaz renge sahip.

    Etkinlikte çok kısa süreliğine bahsedilen AirPower'ın detaylarının 2018'de açıklanacağı ve çıkış yapacağı, Phil Schiller tarafından açıklandı.

    Etiketler: airpower , apple , iphone 8 , iphone 8 plus , iphone x
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri