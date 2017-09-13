AirPower ile iPhone'lar kablosuz şarj olacak!

Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower ortaya çıktı. iPhone X'in tanıtımına müteakiben bahsedilen kablosuz şarj istasyonu AirPower ile birlikte desteklenen Apple ürünlerini hızlı ve güvenli bir şekilde kablosuz şarj edebileceksiniz. Kısa bir süreliğine bahsedilen AirPower'ın şu anlık bilinen tek özelliği 3 cihaza kadar aynı anda kablosuz şarj desteğinin bulunması.

iPhone 8, iPhone X, Apple Watch Series 3 ve AirPods tarafından desteklenecek AirPower şarj istasyonu, tıpkı Apple'ın diğer aksesuarlarında olduğu gibi yumuşak hatlara ve beyaz renge sahip.

Etkinlikte çok kısa süreliğine bahsedilen AirPower'ın detaylarının 2018'de açıklanacağı ve çıkış yapacağı, Phil Schiller tarafından açıklandı.