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    Airpods kaybolmasın diye bunu yaptılar!

    Hürriyet Haber
    08 Ağustos 2017 - 07:35Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 07:35

    Muhtemelen pek bir işe yaramıyor ama birilerinin, Apple'ın AirPods kulaklıklarını kaybetmemeniz için ilginç bir fikri var!

    Apple'ın "modaya uygun" kablosuz kulaklıkları AirPod'ları alan pek çok kişi, bu ürünleri kolay bir şekilde kaybetmekten şikayetçi. Her ne kadar bu cihazları gömlek yakanızdaki küçük ceplere koymanın büyük bir fark yaratmayacağı tahmin edilebilse de, Stone Island, yeni bir yöntem bulmuş durumda.

    Moda firmasının Sonbahar / Kış 2017 Koleksiyonunun parçası olan ürün, hem bu pahalı kulaklıkları kaybetmemenizi, hem de onlara sahip olduğunuzu eşe dosta ilan etmenizi sağlıyor.

    Küçük AirPod ceplerine sahip olan kazak, aslında bakarsanız sadece gösteriş tarafında işe yarar gibi gözüküyor. Bu küçük ceplerin içerisindeki AirPod'ların, vücudunuzu hareket ettirdiğinizde veya biraz eğildiğinizde ceplerden düşeceklerine neredeyse kesin gözüyle bakabiliriz. Sonuç olarak, AirPod'larınızı gerçekten korumak için tercihen fermuarlı, gerçek ceplere sahip bir giysi tercih etmeniz daha mantıklı olabilir.

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    Etiketler: apple , airpods , kulaklık
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