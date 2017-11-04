Airbus kuyruğu Ankara’dan

Epsilon Yönetim Kurulu Başkanı Barış Nalçacı, son yıllarda dünya ekonomisinin kilo, maliyet ve gelir üzerine yoğunlaştığını, kendilerinin de bu hedef doğrultusunda 3 yıl önce başlattıkları kalifikasyon çalışmalarını başarıyla tamamlayarak, Airbus A320 uçağı için ürettikleri ilk kuyruk “center spar”ını (kuyruk ana kirişi) teslim etmenin onurunu yaşadıklarını kaydetti. Bu süre içinde yaklaşık 2.5 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını, Epsilon çalışanlarının tamamının yediği yemekten, hijyene; hangi elle parçayı takacağından, giydiği eldivene, temizlik yaptığı beze kadar tüm detayların “Airbus kuralları” çerçevesinde uygulandığını ifade eden Nalçacı, şöyle konuştu:

OLMAZSA UÇAMAZ

“Airbus bu sürece başlarken ülkemizdeki 80 firma arasından kompozit üretiminde bizi seçti. Sorumluluğumuz büyüktü. Çok zor oldu ama başardık. Şu an çok özel çalışanlarımız, uzay ve havacılık alanındaki uluslararası sertifikalı laboratuvarlarından, sağlık koşullarının maksimum seviyede sağlandığı atölyelere kadar her birimi özenle inşa edilmiş tesislerimiz var. Bu tesiste 2018’de Airbus’ın planlamaya aldığı 720 adet A320 uçağın en hassas parçalarından kuyruk ‘center spar’ı biz üreteceğiz. Airbus, stoksuz çalışır. Yani biz üretim yapmazsak Airbus’ın 720 uçağı gelecek yıl havalanamayacak.”