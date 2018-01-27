Airbus ile 7 milyar dolarlık strateji

“Türkiye’de Stratejik İşbirliği” toplantısında konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Türkiye’nin teknolojinin geliştirilmesine büyük önem atfettiğini ifade ederek, bu alanın en itici güçlerinin havacılık ve teknoloji olduğunu söyledi. Airbus’ın havacılıkta öncü şirketlerden birisi olduğuna işaret eden Demir, “Beraber iş fırsatlarını konuşacağız. Airbus ile birçok işbirliğimiz oldu. Gelecekte de bu şekilde devam edecek. Bugün gelecekteki bir ortaklık programından bahsediyoruz. Müsteşarlığımız ile Airbus arasında böyle bir anlaşmanın olması bizim için çok önemli. Hem sivil hem de askeri havacılık burada söz konusu olacak. Airbus ürünleri bizde hava taşımacılığı, helikopter ve uydular için kullanılıyor. Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Airbus işbirliğinden bahsediyoruz ama Paris’te THY ile Airbus arasında da anlaşma sağlandı. Belki hiçbir zaman ayrı olarak algılanamaz ama Airbus bu işbirliğini bundan ayrı olarak düşünmeli” dedi. Airbus Yönetim Kurulu Üyesi Thierry Baril ise “Airbus ile Türkiye arasındaki endüstriyel iş birliği ve bu iş birliğinin devamlılığı, başarılı bir ortaklığın en güzel örneklerinden biridir. Türk ortaklarımız ile bu iş birliğini yeni bir seviyeye taşıyacak olmaktan gurur duyuyoruz” dedi. 136 farklı ulustan 130 binden fazla çalışanlarının olduğunu belirten Baril, “Çeşitlilik bizim için çok önemli, geçtiğimiz yıllarda bu farklılıklar üzerinden başarımızı inşaa ettik” ifadelerini kullandı. 2004 yılında Türkiye’de Airbus cirosunun yaklaşık 24 milyon dolar olduğunu belirten Baril, 2017 yılında Airbus cirosunun 280 milyon dolara yükseldiğini ve 11 kat büyüdüğünü söyledi.