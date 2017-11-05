Airbus A320’nin kuyruğu Ankara’dan

Epsilon Yönetim Kurulu Başkanı Barış Nalçacı, son yıllarda dünya ekonomisinin kilo, maliyet ve gelir üzerine yoğunlaştığını, kendilerinin de bu hedef doğrultusunda 3 yıl önce başlattıkları kalifikasyon çalışmalarını başarıyla tamamlayarak, Airbus A320 uçağı için ürettikleri ilk kuyruk “center spar”ını (kuyruk ana kirişi) teslim etmenin onurunu yaşadıklarını kaydetti.

AIRBUS’UN YEMEK KRİTERİ

Bu süreç içinde yaklaşık 2,5 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını, Epsilon çalışanlarının tamamının yediği yemekten, hijyene; hangi elle parçayı takacağından, giydiği eldivene, temizlik yaptığı beze kadar tüm detayların “Airbus kuralları” çerçevesinde uygulandığını ifade eden Nalçacı, şöyle konuştu:

“Airbus bu sürece başlarken ülkemizdeki 80 firma arasından kompozit üretiminde bizi seçti. Sorumluluğumuz büyüktü. Çok zor oldu ama başardık. Şu an çok özel çalışanlarımız, uzay ve havacılık alanındaki uluslararası sertifikalı laboratuvarlarından, sağlık koşullarının maksimum seviyede sağlandığı atölyelere kadar her birimi özenle inşa edilmiş tesislerimiz var. Bu tesiste 2018’de Airbus’ın planlamaya aldığı 720 adet A320 uçağın en hassas parçalarından kuyruk 'center spar'ı biz üreteceğiz. Airbus, stoksuz çalışır. Yani biz üretim yapmazsak Airbus’ın 720 uçağı gelecek yıl havalanamayacak.

2 MİLYAR DOLAR GELİR

Bir TIR mal ile 30-50 bin dolar yerine 5-10 milyon dolar gelir elde edilebildiğini gösterdik. Tabi ki yüzde 101 doğru üretim gerçekleştirebileceğimizi ispatlayarak bunu başardık. Ama daha yolun çok başındayız. Bugün ülkemize kazandırdığımız dövizi onlarca kata çıkarmak için kararlıyız. Yıllık hacmi 300-500 milyar dolar arasında olan bu sektörden ülkemiz yılda en az 2 milyar dolar gelir elde edebilir. İşgücümüzün kalitesi kadar Avrupa’ya göre daha ucuz olması, lojistik yakınlığımız ve teknoloji yatırımlarındaki açlığımız büyük avantaj. Bu avantajları iyi kullanırsak teknolojik altyapının en gelişmiş olduğu kentlerden Ankara, dünyanın en önemli sanayi kentleri arasına girebilir.”



