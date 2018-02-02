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Airbnb'nin mali işler müdürü görevinden ayrıldı

Hürriyet Haber
02.02.2018 - 06:40 | Son Güncelleme:

İnternet üzerinden rezervasyon ve konaklama hizmeti sağlayan Airbnb'nin Mali İşler Müdürü (CFO) Laurence Tosi'nin görevinden ayrıldığı bildirildi.

Airbnb'den yapılan açıklamada, Tosi'nin kendi yatırım fonuna daha fazla zaman ayırmak için görevini bıraktığı belirtilirken, şirketin ticari işler ve hukuk departmanının başındaki Belinda Johnson'ın şirketin günlük işlerini yürütmekten sorumlu yönetici (COO) pozisyonuna getirildiği kaydedildi. 

Tosi, ABD'nin finans merkezi Wall Street'teki büyük varlık yönetimi ve finansal hizmetler kuruluşu Blackstone Grubu'nun CFO'su iken 2015'te Airbnb'ye katılmıştı. 

Uzmanlar, Tosi'nin finansal performansı sayesinde Airbnb'nin piyasa değerinin 31 milyar dolar olduğuna dikkati çekerken, Tosi'nin Airbnb'den ayrılmasının şirketin ilk halka arzını (IPO) olumsuz etkileyeceğini vurguladı. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Airbnb Üst Yöneticisi Brian Chesky ise "2018'de halka açılmayacağız. Asıl amacımız 21'inci yüzyılın şirketi olmak. Halka açılma konusunda çalışmalarımız devam ediyor ve bu kararı kendimize uygun zamanda alacağız." ifadelerini kullandı. 

2008 yılında kurulan ve şu an 191 ülkede 65 binden fazla şehirde internetten konaklama hizmeti sağlayan Airbnb'nin geçen sene toplam üye sayısının 150 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Etiketler: airbnb , seyahat , uygulama
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