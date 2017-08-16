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‘Air Berlin’in iflası borçsuz devir oyunu’

BERLİN
16 Ağustos 2017 - 10:30Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 10:30

Alman Kartel Dairesi’yle sorun yaşanmaması için Air Berlin’in satışıyla ilgili pazarlığa Easyjet’in davet edilmesine, rakibi İrlanda havayolu şirketi Rynair itiraz etti.

RYNAIR, Alman hükümetinin, iflasını açıklayan Air Berlin’in yolcularının mağdur olmaması için 150 milyon euro kredi vermesinin, serbest rekabet kurallarına aykırı olduğnuu öne sürdü.

Rynair, Federal Kartel Dairesi ve AB Komisyonu nezdinde Air Berlin’in olası satışına itiraz edeceklerini açıkladı. Rynair sözcüsü Robin Kiely, iflas için “Sahte” dedi. Kiely, ‘iflas açıklamasının ardında’ Lufthansa’nın Air Berlin’i borçsuz devralması planının yattığını iddia etti. Şimdi Brüksel’deki Rekabet Dairesi, Air Berlin’in geleceğine karar verecek.

Etiketler: Air Berlin , Rynair , Robin Kiely
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