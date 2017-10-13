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Air Berlin’in bir bölümü Lufthansa’ya satılacak

AA
13.10.2017 - 10:23 | Son Güncelleme:

Bu yılın ağustos ayında iflas başvurusunda bulunan Alman havayolu şirketi Air Berlin’in bir bölümünün Lufthansa’ya satılması konusunda anlaşmaya varıldı.

ALMANYA’nın ikinci en önemli havayolu şirketi Air Berlin’den yapılan açıklamada, Lufthansa Grubu’nun Air Berlin’in yan kuruluşları olan havayolu şirketleri Walter (LWF) ve NIKI’nin yanı sıra 20 uçağını devralacağı kaydedildi. Açıklamada, satış işleminin, kreditörler komitesine, Almanya’daki iflas sürecinden sorumlu kurumların ve Avrupa rekabet kurumlarının onayına bağlı olduğu aktarıldı.

Air Berlin’in, 25 Eylül 2017’den bu yana Lufthansa ve İngiliz havayolu şirketi EasyJet’le özel satış görüşmeleri yaptığı belirtilen açıklamada, “EasyJet ile müzakereler hala sürüyor. Düşük maliyetli İngiliz havayolu şirketi EasyJet, Air Berlin filosunun diğer bir parçasını devralmak için bir teklif sundu” denildi.
Başarılı bir sonucun, Air Berlin çalışanları için yeni işler oluşturmasının beklendiği aktarılan açıklamada, bu satış işleminin Almanya hükümetinin Air Berlin’e verdiği 150 milyon euroluk köprü kredisini geri ödemek için de iyi bir şans olduğu kaydedildi.
Lufthansa’nın bu satın alma için 210 milyon euro ödemesi öngörülüyor.

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