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    Air Berlin’de bugün de 149 pilot işe gitmedi

    BERLİN
    13.09.2017 - 13:01 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 13:01

    İflasını açıklayan Air Berlin, pilotların rapor alıp işe gitmemesi nedeniyle çok sayıdaki uçuşunu bugün de iptal etti.

    SALI günü 250 pilot hasta olduğunu gerekçe göstererek iş başı yapmamıştı. Bugün de yine aynı gerekçeyle 149 pilot işe gitmedi. Çok sayıda uçuşu iptal eden Air Berlin yönetimi, yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde de planlanan bir çok uçuşun pilotların eylemi nedeniyle yapılamayacağını duyurdu. Yönetim tam olarak kaç uçuşun yapılamayacağıyla ilgili ise bilgi vermedi. Air Berlin'in kısa mesafeli uçuşlarının yanı sıra uzak mesafeli uçuşları da iptal edildiği belirtildi. 

    İptal edilen uçuşlar nedeniyle binlerce yolcu havaalanında perişan oldu. Pilotların rapor alıp işe gitmemesinin nedeni ise pilotlar ile yönetim arasında, şirketin devri durumunda çalışanların iş akdi ve çalışma sürelerinin ne olacağı konusunun belirsizliğini sürdürmesi. Taraflar bir süredir görüştükleri konular ile ilgili uzlaşma sağlayamamıştı.

    Etiketler: Air Berlin , ALMANYA , pilot
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