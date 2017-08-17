Air Berlin uçmazsa biletler artar mı?

ALMANYA Air Berlin krizini nasıl çözeceğinin yollarını arıyor. Air Berlin Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Winkelmann, şirketi devralması için üç havayolu şirketiyle görüşmeler yaptıklarını açıkladı. Lufthansa’nın yanında Easyjet ve Condor’un da Air Berlin’i satın almak istediği belirtildi. Ancak Lufthansa’nın Air Berlin’in bir kısmını satın almasına rekabet yasası nedeniyle kuşkulu bakılıyor. Tekel Komisyonu Başkanı Achim Wambach, Air Berlin’in Lufthansa’nın rakibi olduğunu, bir bölümünü satın almasının rekabet yasasına uygunluğu konusunda soru işaretleri bulunduğunu belirtti. Federal Kartel Dairesi de Lufthansa’nın ilgisini çok sıkı inceleme altına alacaklarını açıkladı. Almanya Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt de Lufthansa’nın satın alması konusunda kuşkusu olduğunu daha önce belirtmişti.

GABRIEL DESTEĞİ SAVUNDU

Tekel Komisyonu Başkanı Wambach, Alman hükümetinin Air Berlin’e 150 milyon kredi desteği çıkmasının da sübvansiyon yasası açısından sorunlu olabileceğini belirtti. Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ise desteği savundu. Gabriel aksi takdirde izin sezonunda günde 80 bin yolcunun havaalanlarında mağdur kalacağını söyledi. Uzmanlar, hükümetin tavrını Almanya’da eylül ayındaki genel seçimlere yatırım olarak yorumluyor. İrlanda havayolu şirketi Ryanair, hükümetin desteğinin serbest rekabet kurallarına aykırı olduğunu açıkladı.

HAVAALANI DA OLUMSUZ ETKİLENİR

Alman hükümeti 150 milyon euro krediyle Air Berlin’in üç ay daha tüm uçuşlarına devam etmesini güvence altına aldı. Yetkililer bileti olan ve halen bilet alan yolcuların mağdur olmayacaklarını açıkladı. Ancak Air Berlin’in iflas etmesi durumunda uzmanlar uçak biletlerinin pahalanacağı görüşünde. Air Berlin’in uçmaması halinde diğer havayollarına yolcu talebinin artacağı ve bunun bilet fiyatlarını artıracağı görüşünde.

Air Berlin’in kapanması halinde bundan yeni yapılan Berlin Havaalanı’nın da olumsuz etkileneceği, çünkü Berlin’den uçan her dört yolcudan birinin Air Berlin yolcusu olduğu belirtildi.