Ailesinin iddiası: Gargara yaptı öldü

ORGANLARIYLA HAYAT VERDİ

Salı günü beyin ölümü gerçekleşti. Çarşamba günü de yaşam makinesinden çıkarılan iki kız çocuğu babası Gürsoy, sağlığında organlarını bağışlamıştı. Ölümünün ardından organ bekleyen hastalara umut olan Gürsoy’un tüm organları nakledildi. Dün de Karacaahmet Şakirin Camisi’nden son yolculuğuna uğurladı. Cüneyt Gürsoy Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi.

Cüneyt Gürsoy’un ağabeyi Murat Gürsoy yaşadıkları büyük acıyı anlatırken, “ Alerjik reaksiyonla tıkanmış nefesi. Gargaranın içindeki iyot alerji yapmış. Aynı ilaç inşallah başkasına alerji yapmaz. Belki de yapmıştır, bilinmiyordur” diye konuştu. Büyük bir şok yaşayan aile, hem iyotlu gargaranın yol açtığı alerjiyi öngöremeyen doktoru, hem de nefes yolunu açmadıklarını iddia ettikleri 112 acil servis ekibinin ihmali olduğunu düşünüyor.

TÜRKİYE 8’İNCİSİ OLMUŞTU

İzmir Bornova Anadolu Lisesi mezunu olan Cüneyt Gürsoy 1995 yılında girdiği üniversite sınavında ÖYS Türk Matematik alanında İzmir Birincisi, Türkiye 8’incisi olmuştu. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’ne giren Cüneyt Gürsoy mezuniyetinin ardından büyük bir uluslararası bilgisayar şirketinin Türkiye’deki üst düzey yöneticiliğine kadar yükselmişti. Arkadaşları tarafından sportmen biri olarak tanımlanan Cüneyt Gürsoy tenis eğitmenliği de yapıyordu.