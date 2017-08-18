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    Ailesinin gözleri önünde öldürüldü

    BERLİN
    18 Ağustos 2017 - 16:55Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 16:55

    Almanya’nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Mörfelden-Walldorf kasabasında galerici Eşref Çağrışlı, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla öldürüldü.

    SALDIRI bu sabah saat 09.00 sıralarında Sudeten Caddesi’nde meydana geldi. Oto galerisi işleten Kayserili Eşref Çağrışlı, evinin önündeki BMW marka otomobiline eşi ve iki yaşındaki çocuğuyla binerken, koşarak gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan, bebek koltuğuna çocuğunu oturmaya çalışan Çağrışlı’yı sağ koltuğunun altından bir el ateş ederek vurdu. Saldırgan yaya olarak kaçarken, Çağrışlı hayatını kaybetti.

    POLİS YARDIM İSTEDİ
    Olay bölgesinde havadan helikopter ve karadan polis araçları geniş çaplı arama başlattı. Saldırganın 20-30 yaşları arasında, kapüşonlu basketbol eşofmanı giyen 1.70 boylarında biri olduğu açıklayan Darmstadt polisi, saldırı hakkında bilgisi olanların veya saldırganı tanıyanların 06142 6960 numaralı telefona bilgi verebileceklerini söyledi.

    Etiketler: Eşref Çağrışlı , ALMANYA , Frankfurt
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