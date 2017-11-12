 Ailesi o iddiaya son noktayı koydu

Sunal’ın doğum gününde Uniq Fuaye Alanı’nda kapılarını açan serginin açılışına sanatçının ailesi de katıldı.

11 KASIM'DA DOĞDU

“Kemal Sunal’ın aslında 10 Kasım’da doğduğu, ancak Atatürk’ün ölüm yıldönümüne denk geldiği için doğum günlerini 11 Kasım’da kutladığı doğru mu?” sorusuna Ali Sunal yanıt verdi: “Tabii ki Atatürk’e büyük bir sevgi ve saygısı vardı ama babam 11 Kasım’da doğdu.” ◊ Cenker TEZEL

Oya Başar, sergi açılışına kızı Ayşe ile katıldı.

Burak Hakkı, sergiyi Sema Şimşek’le evliliğinden olan oğlu Rüzgar ve Yunan sevgilisi Hara Pappa ile gezdi.