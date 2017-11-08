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    Ailesi gibi korumadı 2 misli ceza alsın

    Oya ARMUTÇU
    08.11.2017 - 22:24 | Son Güncelleme:

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana’da 4 imam hatip öğrencisine cinsel istismarda bulunan servis şoförü A.K.’ye, “suçun sarkıntılık düzeyinde” kaldığı gerekçesiyle verilen 12 yıl cezayı az bularak bozulmasını ve 90 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Haberin ayrıntıları şöyle:

    ÇOCUĞU AİLESİ GİBİ KORUYACAK
    Ailesi gibi korumadı 2 misli ceza alsın“Bacağı okşamak, omzunu sıkmak, elini tutarak cinsel organına götürmek” şeklindeki eylemlerin sarkıntılık düzeyini aştığı ve cinsel istismar olduğu belirtilen Yargıtay Başsavcılığı tebliğnamesinde, servis şoförlerinin de aile bireyleri gibi çocuğa karşı, “Koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü olduğu” ve cezanın yarı oranında artırılarak uygulanması gerektiği savunuldu. Başsavcılığın ceza verilmesini istediği TCK’nın 103/1-1 maddesi, “Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmünü içeriyor. Ceza artırımını düzenleyen 103/3-d fıkrasında ise “Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından suçun işlenmesi halinde cezanın yarı oranında artırılması” öngörülüyor.

    Başsavcılık servis şoförünün de bu kapsamda aile bireyleri gibi çocukları koruma, bakım ve gözetiminden sorumlu olduklarını savunarak cezanın yarı oranında artılarak, katlamalı verilmesini istedi. Tebliğnamenin gönderildiği temyiz incelemesini yapacak Yargıtay 14. Ceza Dairesi de tebliğname ışığında bozma kararı verirse, sanığın cezası katlanacak. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, sanık şoför A.K., 4 kıza cinsel istismardan, yarı oranında ceza artırımı ile 48 yıldan 90 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek. Bu örnek karar ışığında, çocukları taşıyan servis şoförlerinin cinsel istismar suçlarına da katlamalı caydırıcı ceza verilmesinin yolu açılacak. 20 Ekim tarihli ve bozma talepli tebliğnamede özetle şöyle denildi:

    HÜKÜM BOZULSUN CEZA ARTIRILSIN
    “Sanığın eylemlerinin ani ve kesik hareketler şeklinde olmayıp devamlılık arz eden eylemler niteliğinde olduğu ve bu haliyle sanığın katılana yönelik eylemlerinin TCK’nın 103/1-1 cümlesinde düzenlenen ‘çocuğun basit cinsel istismarı’ suçu kapsamında kaldığı gözetilmeden suç vasfının tayininde hataya düşülerek yazılı şekilde ‘sarkıntılık’ suçundan hüküm kurulması. Okul servis şoförü sanığın koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü olan kişilerden olduğu gözetilmeden hakkında TCK’nın 103/3-d (Cezanın yarı oranında artırılması) maddesinin uygulanmaması suretiyle eksik ceza verilmesinden ibaret hususlar hükmü etkileyecek nitelikte hukuka aykırılıklar olup bu sebeplerin aynı zamanda temyiz başvurusuna konu edildiği anlaşıldığından hükmün bozulmasına.”

    4 KIZDAN ŞİKÂYET
    ADANA’da geçen yıl ortaokul öğrencilerin okul yetkililerine şikayeti üzerine imam hatip okulunun servis şoförü A.K.’ye dava açıldı. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi 30 Ocak’ta sanık A.K.’yi 4 kız öğrenciye sarkıntılıktan 4 kez 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkûm etti. Kararı sanık şoför A.K.’nin yanı sıra, davaya katılan Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve katılan F.D.’nin avukatı temyiz etti. Temyizde ilk aşama tamamlandı. Başsavcılık tebliğnamesi hazırlandı.

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    Etiketler: cinsel taciz , gazetehaberleri
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