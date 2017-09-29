Ailenin avukatından Emrah Serbes'e büyük tepki: 112'yi aramamış

Özçelik Ailesi’nin avukatı Burcu Ece Güler, Torbalı Adliyesi’ne gelerek Serbes’in teslim olmasıyla ilgili açıklama yaptı. Serbes’in bu şekilde teslim olmasını samimi bulmadıklarını belirten Güler, kaza sonrası yaşananların Serbes’i teslim olma mecburiyetinde bıraktığını söyledi.

’VİCDANLI VATANDAŞ İMAJI ÇİZMEYE ÇALIŞTI’

Avukat Güler, kazadan sonra Emrah Serbes’in alkol testinin yapılmaması, hastaneye gitmeyi kabul etmemesi ve kaza tutanaklarında adının yer almaması üzerine ailenin şüphelendiğini ifade etti. Savcının aracın hava yastıkları üzerindeki kan izlerinden DNA testi istemesinin ardından ise Serbes’in teslim olma senaryosu yazdığını belirten Güler, "22 Eylül’de meydana gelen kazada müvekkilimin babası, kız kardeşi olay yerinde hayatını kaybetmiş, annesi ise ağır yaralanmış ve yoğun bakımda hayati tehlikesi devam etmektedir. Emrah Serbes olayın ilk anından bugüne kadar geçen sürede olayı üstlenmemiş, kazayı Kenan Doğru yapmış gibi göstermiştir. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kendine vicdanlı bir vatandaş imajı çizmeye çalışmıştır. Müvekkilim bir yandan annesinin tedavisi ile ilgilenirken, bir yandan da Emrah Serbes’in aracı kullanan kişi olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır. Emrah Serbes’in kazadan hemen sonra hastaneye gitmeyi kabul etmemesi, alkol testi yaptırmaması aile tarafından şüpheyle karşılanmıştır. Ancak kazadan sonra Emrah Serbes ilk olarak mağdur olduğu için alkol testi yapılmamıştır. Kaldı ki Emrah Serbes’in içinde olduğu araca baktığınızda hastaneye gitmeyi kabul etmemek anormal bir durumdur" dedi.

Polis tarafından tanzim edilen kaza yeri krokisi...

’EMRAH SERBES SAVCININ PEŞİNDE OLDUĞUNU ANLADI’

Kaza sonrası yaşanan bu gelişmeler üzerine kazayı soruşturan savcının da şüphelerinin arttığını söyleyen Güler, "Savcılık, kaza sonrası telefon kayıtlarının incelenmesi, Emrah Serbes’in aracındaki hava yastıkları üzerindeki kan izlerinin adli tıpa gönderilerek DNA istenmesi, emniyet kemerinin vücutta bıraktığı izlerin tespit edilmesi yönünde karar verdi. Kenan Doğru’nun tutuklu olduğu cezaevine gidilecekti. Adli tıptan da randevu alınmıştı. Bunun üzerine gerçeğin ortaya çıkacağını anlayan Emrah Serbes, sosyal medya gücünü kullanmış ve yazdığı senaryoya uygun davranmıştır. Çünkü Serbes’in bir takip kitlesi var. Tabi ki buna aile de inanmamıştır. Ayrıca ailenin sosyal medya üzerinden Serbes’e teşekkür ettiği yönündeki haberler de gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

’ÇARŞI ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU YAPILIYOR’

Emrah Serbes’in itiraf mektubunda Kenan Doğru’yu taraftar grubundan tanıdığını ve Çarşı Grubu’nun avukatı olduğunu söylemesine anlam veremediklerini ifade eden Güler, "Çarşı grubundan olarak tanıtması bizi rahatsız etmiştir. Bizim Çarşı grubuyla ilgili ağzımızdan tek bir kelime çıkmadı, çıkamaz da. Bize bu acıyı yaşatan, bizi mağdur eden Emrah Serbes’tir. Tabi ki de Kenan Doğru da bizi mağdur etmiştir. Kazadan sonra Emrah Serbes’le hareket etmiş ve bizi bir hafta boyunca oyalamıştır. Bu kazanın Çarşı grubu ya da başka bir taraftar grubuyla alakası olamaz. Yaptıkları açıklamayı ’Emrah Serbes’in avukatıyım’ diye de yapabilirdi. Ancak Çarşı grubunun avukatıyım diye yaptığında sanki bizim Çarşı’yla bir sıkıntımız varmış gibi gösterildi. Bunların bir algı operasyonu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Çarşı grubunun sosyal medya gücü çok fazla. Birbirlerine destek veren kişiler. Bunların bile ileride iyi hal sebebi sayılmaması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

’112’Yİ ARAMADIKLARI BELGELENDİ’

Avukat Güler, Emrah Serbes’in itiraf mektubunda 112’yi aradıklarını söylemesinin gerçeği yansıtmadığını belirtirken, "Kazadan sonra araçtan çıkıp yaralı kızı gördükten sonra 112’yi aradıklarını söylüyorlar. Ancak yapılan incelemede Kenan Doğru ve Emrah Serbes tarafından 112’ye herhangi bir arama yapılmadığı belgelendi. Kazadan sonra yaptıkları her şey şüphe uyandırdı. Şuan da açıklayamayacağımız savcının da emri ile toplanan deliller var. Savcının Serbes üzerine yürüdüğü çok net. Bunu anlayan Serbes jet hızıyla ortaya bir itiraf mektubuna başvurdu" diye konuştu.

’KENAN DOĞRU İÇİN BAŞVURU DA BULUNACAĞIZ’

Kazadan sonra tutulan tutanaklara sürücü olarak geçen Kenan Doğru ise Emrah Serbes’in itirafı ve tutuklanmasıyla birlikte, tutuklu olduğu Buca Cezaevi’nden salıverildi.

Ancak Özçelik Ailesi’nin avukatı Güler, bugün Torbalı Adliyesi’nde Doğru’nun ’delilleri karartmak’ suçu iddiasıyla tekrar tutuklanması için başvuruda bulunacaklarını söyledi.