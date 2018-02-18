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    'Ailemde şehit var mı?' sorusu sistemi çökertti

    Hürriyet Haber
    18.02.2018 - 16:31 | Son Güncelleme:

    Şehitler listesi sorgulama ekranı aracılığıyla Milli Savunma Bakanlığı'nın kayıtlarına ulaşabilen birçok vatandaş, şehit tespit listesine göz atmak istedi. E Devlet sisteminde yaşanan yoğunluğun ardından bu ekranda da yoğunluk yaşanınca uygulama bir süreliğine askıya alındı. Peki, şehit tespit listesi ne zaman yayına açılacak? İşte, vatandaşların merakla araştırdığı konuyla ilgili detaylı bilgiler

    Ailemde şehit var mı sorusu vatandaşların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Soyağacında yer alan isimleri gören birçok vatandaş, bu kez ailemde şehit var mı sorusuna kilitlendi. Milli Savunma Bakanlığı'nın kamuya açmış olduğu şehit tespit listesi aracılığıyla öğrenilebilen detaylar, aşırı yoğunluk nedeniyle bir müddet askıya alındı. Peki, şehit tespit listesi ne zaman açılacak?

    ŞEHİT TESPİT LİSTESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

    E-devletten aile büyüklerinin ismini ve bilgilerini öğrenenler, Milli Savunma Bakanlığı sitesinden isim aramaya başladı.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise 2008'de “Şehit Tespit Projesi” kapsamında Osmanlı’nın yıkılış dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yaşanan savaşlarda şehit olanların kaydını internete taşımıştı.

    Vatandaşlar soy bilgilerini almalarının ardından aile büyüklerinin şehitlik bilgilerini de öğrenmek isteyince Milli Savunma Bakanlığın'ın mevcut hizmeti de çökme noktasına geldi ve site öğle saatlerinde tamamen kilitlendi.

    Habertürk'te yer alan habere göre, Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada yoğunlukla ilgili olarak bilgi verildi. Açıklamada "Hizmet iyileştirme çalışmaları sebebiyle sorgulama sayfası geçici olarak kapatılmıştır. İlgili çalışma tamamlandıktan sonra hizmet tekrar kullanıma sunulacaktır."

    Ailemde şehit var mı sorusu sistemi çökertti

    E-Devletten soyağacına bakarak büyüklerinin ismini öğrenen vatandaşlar, ailelerinden şehit düşen olup olmadığını, varsa hangi savaşta şehit düştüklerini öğrenmek için MSB'nin sitesinde yer alan 'Şehit Listesi'ne akın etti. 

    Sistemde 1853 Kırım Savaşı, 1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1911 Trablusgarp savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1919-1922 İstiklal Savaşı, 1950-1953 Kore Savaşı ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşenlerin kimlik bilgileri yer alıyor.

    Etiketler: şehit tespit , msb şehit sorgulama , ailemde şehit var mı , son dakika
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