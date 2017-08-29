"Aileleri tarlaya, onlar okula"

Karadeniz Bölgesi'nde başlayan fındık hasadı ile birlikte Doğu ve Güneydoğu'dan, Düzce'nin Akçakoca ilçesine gelen mevsimlik işçilerin çocukları, servis araçlarıyla alınarak köy okullarında eğitim görüyor.

Çocuk işçiliğinin önlenmesi için çalışma başlatan Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Ofisi (ILO) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülen, Akçakoca Kaymakamlığı ve Belediyenin desteklediği proje kapsamında, mevsimlik işçilerin çocuklarına zeka oyunları, beden eğitimi, fen bilimleri ve okul öncesi alanlarında eğitim veriyor.

Projenin Saha Sorumlusu Ayhan Direk, yaptığı açıklamada, ilçenin iki ortaokulunda tarım işçilerinin çocuklarına sosyal destek hizmeti verildiğini belirtti.

Mevsimlik tarım işçilerinin bahçeye, çocuklarını ise okula gittiğini aktaran Direk, şöyle konuştu:

"Anne ve babaları fındık bahçesine giderken, onlar buraya geliyor. Okulda zeka oyunları dersleri, beden eğitimi, fen bilimleri ve okul öncesi eğitimi veriyoruz. Öğrencilerimiz burada hoşça zaman geçiriyor. Eğitim eksiklerini gideriyorlar. Bunun dışında Toplum Sağlığı Merkezi'nce genel sağlık, aynı zamanda ağız ve diş sağlığı taraması yapılıyor. Buradaki çalışma eğitime destek amaçlı."

Mevsimlik tarım işçiliğinde çocukların çalışmasının önlenmesi amacıyla birçok çalışma yaptıklarını ifade eden Direk, şunları söyledi:

"İki ayrı ortaokulda öğrencilerimiz için her şey düşünüldü. Ebru sanatından resime, boyamadan temel derslere kadar her şey burada gerçekleştiriliyor. Derslerin dışında da okul bahçesinde hep birlikte futbol, voleybol oynuyoruz. Projenin amacı, fındık tarımında çocuk işçiliğinin önlenmesi ve çocukların sömürü aracı olarak kullanılmamasıdır. Geçen yıl 120 çocuğa ulaştık. Bu yıl bu sayı biraz daha arttı" diye konuştu.

Ayhan Direk, öğrencilerin servis ve yemek ihtiyaçlarının proje bünyesinde karşılandığını sözlerine ekledi.