Ailelere ‘özgüven’ semineri

Son yıllarda çok konu edilen ancak biraz da yanlış kullanılan “özgüven” sözcüğüyle günümüz eğitim anlayışında çocukların akademik donanımlarının sağlanmasının yanında sosyal olarak da kendilerini iyi ifade eden insanlar olmaları bekleniyor. Bu bağlamda en önemli kavram “özgüven” ön plana çıkıyor. İSTEK Uluğbey Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü bu anlayışla “Özgüven ne değildir?” başlıklı bir seminer düzenledi. Özgüven kavramı, anne babalara önce bilimsel olarak açıklandı. Ardından özgüveni geliştiren anne baba tutumlarından örnekler öğrencilerin oynadığı skeçlerle canlandırıldı.