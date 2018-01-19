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    Ailelere karneler için sosyal medya uyarısı

    DHA
    19.01.2018 - 13:45 | Son Güncelleme:

    Karneler alındı, yarıyıl tatili başladı. Anne ve babalar sosyal medya hesaplarından çocuklarının takdir, teşekkür ve onur belgeleriyle zayıfsız karnelerini de hızla paylaştı. Ancak uzmanlar uyardı: Çocuğu karnesiyle belgeleriyle öne çıkarmamak onu daha çok başarılı yapar.

    İzmir Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nde Uzman Psikolojik Danışman olarak görev yapan Özge Bayram, ailelerin çocuklarının takdir, teşekkür ve onur belgeleriyle karnelerini sosyal medyada paylaşmalarının sakıncalarına dikkat çekerek, şunları söyledi:
    "Takdir teşekkür ve onur belgeleriyle karnesi, ailesi tarafından sosyal medyada paylaşılan çocuk, ‘Ben bir şeyler yaptığım sürece ailem tarafından takdir görüyorum’ diye düşünür. Bu bir koşullu sevgi. Çocuk bunu sağlayamamakla ilgili endişeye düşer. Oysa karne çocuğun bir yıl boyunca sergilediği okul performansının geri dönüşüdür. Çocuğa ait bir sorumluluktur. Ailelerin sosyal medya paylaşımlarıyla bu işe dahil olmaları, bunu bir reklam mekanizması gibi kullanmaları sanki ailenin başarısıymış algısı yaratır. Aynı şekilde ödevler de. Ödev ailenin değil çocuğun sorumluluğudur. Ayrıca başarının bu şekilde vurgulanması, o belgeleri alamayan çocuklarda ‘Başarısızım’, ‘Yapamayacağım’, ‘Geride kalacağım’ kaygısı yaratır. Eğitimde derecelendirmeden yana değiliz. Bireyleri kendi içinde değerlendirmeliyiz. Çocuğu karnesiyle belgeleriyle öne çıkarmamak onu daha çok başarılı yapar."

    Uzman Psikolojik Danışman Özge Bayram, karne hediyesi önermediğini vurgulayarak, "Aileler çocuklarına koşulsuz sevgi vermeli. Karne hediyesi almak yerine ‘Aferin bu senin başarın, tebrik ediyorum. Çok güzel’ gibi geniş ifadeler kullanmak daha doğru. Çocuğu karnesiyle belgeleriyle öne çıkarmamak onu daha çok başarılı yapar" dedi. Yarıyıl tatilinin verimli ve eğlenceli geçmesi için öneride bulunan Bayram, "Programlı bir tatil olsun. Dersleri tamamen boşlamak doğru değil. Çocuğun sevdiği aktiviteleri ailesiyle birlikte yaptığı bir tatil olmalı. Çocuğun annaanne, babaanne yanında televizyon ve tablete kilitlendiği bir tatil istemiyoruz. Anne, baba çalıştığı yerden izin alamayabilir ama en azından hafta sonları aile çocuğuna şunu sorabilir: ‘Bu senin tatilin, ne yapmak istersin imknlarımız doğrultusunda şunu yapabiliriz’ derseniz, çocuk kendi görüşlerine de değer verildiğini hisseder" dedi.

    Etiketler: Başarı Belgesi , ÖĞRENCİ
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