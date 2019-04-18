Aileler için mutluluk eğitimi

Son durak Nevşehir

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında İstanbul’da başlayan LC Waikiki Aile Buluşmaları’nın on ikinci ve son durağı Nevşehir olacak. Aileler için mutluluk eğitiminin konuşulacağı söyleşide “Mutlu çocuklar yetiştirmek için neler gerekir? Anne ve baba, çocukla doğru iletişim için neler yapmalıdır? Çocukların sorunlarıyla başa çıkma yöntemleri nelerdir?” gibi soruların sorulacağı buluşmada Psikolog Prof. Dr. Yıldız Dilek Ertürk, Hürriyet Gazetesi aile ve çocuk yazarı Ömür Kurt’un sorularını yanıtlayacak.

Katılımcılara 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi hediye edilecek

Her ay rehberde yer alan uzmanlardan birinin farklı bir şehirde anne-babaların sorularını yanıtladığı LC Waikiki Aile Buluşmaları’nda bu ay Psikolog Prof. Dr. Yıldız Dilek Ertürk etkili anne-baba olmak için neler yapılması gerektiğini açıklayacak. Katılımcıların sorularının da yanıtlanacağı söyleşi sonrasında katılımcılara, bir çiftin bebek yapmaya karar vermesinden çocuk 6 yaşını bitirinceye dek geçen süredeki bebek ve çocuk eğitimini kapsadığı 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi armağan edilecek.

LC Waikiki’den 50 kişiye 50 TL’lik hediye çeki

Türkiye’nin lider moda ve perakende markası olan LC Waikiki’nin, Hürriyet Kitap ile ortaklaşa gerçekleştirdiği ‘LC Waikiki Aile Buluşmaları’ anne babalara çocuk yetiştirme konusunda eşsiz bilgiler vermeyi amaçlıyor. Çocuk sağlığının önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen bu sosyal faaliyet, her ay bir uzmanı Türkiye’nin bir şehrinde ücretsiz olarak anne babalarla buluşturuyor. Türkiye, Çin ve Bangladeş olmak üzere 3 tam kapasiteli laboratuvarda, 4.500’ü ekolojik olmak üzere günde ortalama 13.500 test yapan LC Waikiki, çocuk sağlığı ve gelişimi konusunda da ebeveynlere destek veriyor. Bu doğrultuda daha önceki buluşmalarda olduğu gibi Nevşehir buluşmasında da katılımcılara ürün güvenliği ve sağlığı konusunda da bilgiler verilecek ve 50 şanslı aileye LC Waikiki’den 50 TL’lik hediye çeki armağan edilecek.

12 şehir 12 konferans

Bebek ve çocuk ürünlerinde uyguladığı kalite standartlarındaki hassasiyeti, çocukların sağlıklı ve mutlu yetişmesi için de gösteren LC Waikiki, “Aile Buluşmaları” ile 12 ayda 12 uzman ile 12 şehirde ebeveynlerle buluşuyor. 0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimi için önemli olan noktalara dikkat çekecek “LC Waikiki Aile Buluşmaları” İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir, Denizli, Mardin, Gaziantep, Eskişehir, Trabzon, Kars, Adana, Nevşehir illerini kapsıyor. Buluşmalara aileler Ender Saraç, Tan Sağtürk, Zeynep Köse Çapay, Ramazan Şimşek, Şirin Seçkin, Özgür Öner, Serap Duygulu, Dolunay Kadıoğlu, Yıldız Dilek Ertürk, Eyüp Sabri Ercan gibi alanında uzman isimlerle bir araya geliyor.