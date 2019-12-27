Rüyada kar görmek ne anlama gelir?

Eğer rüyanızda gördüğünüz kar mevsimsiz yağan kar ise bazı işlerde sorun çıkacağı ve bu nedenle işin erteleneceği anlamına gelir. Bu rüyalar hayatın değişeceğini, güzel günlerin yaklaştığını, dertlerin biteceğini haber verir.

Bazen de kar rüyaları hayatınızda yaşayacağınız ani değişimlerin habercisi olabilir.

Rüyada bir kişinin üzerine kar yağması o kişinin yolculuk yapacağına işaret edebilir.

Karda görülen ayak izi ya da diğer izler küçük sürprizleri müjdeleyebilir. Pencereden yağan karı seyretmek, sorunların ve üzüntünün çok kısa sürede son bulacağına fakat minik bir tehlike atlatılacağına işaret eder.

Kar ile ateşi bir arada görmek muhabbet ve sevgiye yorumlanır.

Kar yığını görmek bazı sıkıntı ve zorlukları işaret edebilir.

Kar üzerinde uyumak sıkıntılı günlere işaret eder.

Kapalı yerlere kar yağdığını görmek hastalık ya da sıkıntıya delalet eder.

Bembeyaz kar, huzur ve mutluluk demektir.

Rüyada kar küremek, hayatınızda yenilenmenizi ve kötülüklerden arınmanızı sağlayacak bir değişiklik olduğunu gösterir.

Rüyada kar yemek, mevsim yaz ise rüyayı gören kişinin bazı sorunlar yaşayacağına kış mevsimi ise rüyayı gören kişinin sevineceği bir olay olacağını müjdeler.

Rüyada kar süpürdüğünü görmek, şu an içinde bulunduğunuz sıkıntılı dönemden kurtulmak için çaba gösterdiğinizi gösterir.

Rüyada kayak yapmak, korkuların üstesinden yavaş yavaş gelmeye başladığınız anlamına gelir.





Rüyada kardan adam görmek, bir konu hakkında yalan söyleyeceğinizin, ya da yalan söylemeye mecbur kalacağınızın habercisi olabilir. Aklınızdan geçmeyen bir zamanda, hiç ummadığınız birinden şaşırtıcı bir haber alacaksınız demektir.

Rüyada kar topu oynamak, yakın çevrenizde arkadaşlarınızla ya da akraba çevrenizde aranızda bir rekabet ortamı oluşacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada karın altında yürüdüğünüzü görmek, özel hayatınızda veya iş çevrenizde bir sorun yaşayabileceğinize yorumlanır.