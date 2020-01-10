Elbiseden, halıdan ve koltuktan mum lekesi nasıl çıkar?

Siz de evinizin dekorasyonunda mumlara sıklıkla yer veriyorsanız bu tarz kazalara karşı hazırlıklı olmanız gerekir. "Kumaştan mum lekesi nasıl çıkar, halıdan mum lekesi nasıl çıkar, koltuktan mum lekesi nasıl çıkar?" bunları bilmenizde fayda var.

Mum döküldüğünde ne yapılmalı?

Diğer tüm lekelerin aksine erimiş muma kuruduktan sonra müdahale etmek daha doğrudur. Mum henüz sıcakken hiçbir işlem yapmamalısınız. Mum kuruduğunda döküldüğü yüzeyden kalıp halinde çıkacaktır. Lekeye hızlı bir şekilde müdahale etmek istiyorsanız buz yardımı ile kurumasını hızlandırabilirsiniz. Mum donduktan sonra ise leke ne kadar büyük olursa olsun kolaylıkla kazıyıp mum lekesinden kurtulacaksınız.





Kumaştan mum lekesi nasıl çıkar?

Mum lekesinde önemli olan diğer lekelerin aksine kuruduktan sonra müdahale edilmesidir. Mumun döküldüğü yüzeyin iyice kurumasını bekleyin. Birkaç buz parçasını lekenin üzerine tutarak soğutup sertleşmesini sağlayın.

Yumuşak bir fırça ya da spatula yardımı ile kuruyan mumu kazıyın. Bu işlemi yaparken kumaşın zarar görmesine dikkat edin.

Lekeleri kazıdıktan sonra kumaşın altına ve üstüne kağıt havlu koyun ve kumaşı ütüleyin. Mum lekesi tamamen kağıt havluya geçene kadar ütülemeye devam edin.

kağır havulu yerine yağlı kağıt da kullanabilirsiniz.

Bu işlemi elbiselerinizde ve hassas kumaşlı kıyafetlerinizin etiketlerindeki talimatlara dikkat ederek uygulayabilirsiniz.

Koltuktan mum lekesi nasıl çıkar?

Koltuktan mum lekesinin donmasını bekleyerek koltuk kumaşına zarar vermeden kazıyabilir ve hafif deterjanlı bir bezle silebilirsiniz. Yine kağıt havlu





Halıdan mum lekesi nasıl çıkar?

Halınıza mum damladığı zaman hemen bir poşete buz doldurun ama poşetin sağlam olduğundan emin olun.

Lekenin iyice donmasını sağlayın.

Leke donduktan sonra ucu kör bir bıçak yardımıyla mumu kazıyın.

Daha sonra lekenin üzerine kağıt havlu ya da yağlı kağıt koyun ve kağıt mumu emene kadar ütü ile üzerinden geçin.

Ütünün halıyı yakacak kadar ısınmamasına dikkat edin.

Daha sonra deterjan ve sünger yardımı ile halıyı temizleyin.

Eğer ütü halınıza zarar verecek ise saç kurutma makinesi ile mumu eritebilirsiniz.

Mum lekesini temizlerken nelere dikkat edilmeli?