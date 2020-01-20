Yarıyıl tatilinde çocuklar Beylikdüzü Migros AVM LEGO® Festivali’nde buluşuyor

Beylikdüzü Migros AVM, her zaman olduğu gibi sömestr tatilinde de çocukları unutmuyor ve onlar için çok keyifli bir etkinliğe imza atıyor. 17-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek LEGO® Festivali ile çocuklar hayallerini gerçeğe dönüştürme fırsatı yakalayacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte, çocuklar LEGO® Friends ve LEGO® Starwars alanlarında doyasıya eğlenecek.

4 yaş ve üzeri Beylikdüzü Migros AVM ziyaretçilerinin katılabileceği etkinlikte, LEGO® Friends alanında çocuklar ev, bahçe veya Friends kızları için sahne tasarlama fırsatı bulacak. LEGO® Starwars alanında ise uzayın derinliklerine dalarak oyuncaklarla eğlencenin tadını çıkaracaklar. 12.00 - 20.00 saatleri arasında gerçekleşecek LEGO® Festivali’nde ziyaretçiler LEGO® karakterleriyle fotoğraf da çektirebilecek. Bu keyifli etkinliği sakın kaçırmayın!