Sömestir keyfi Vadistanbul’da çıkar

Vadistanbul Bilim Şenliği Başlıyor

Düzenlediği birbirinden renkli etkinliklerle faaliyetlerine devam eden Vadistanbul, çocukların yaratıcılığını teşvik eden, keşfederken keyif alacağı Bilim Şenliği’ne imza atıyor. ‘İTÜ Eğlen Bilim’ iş birliği ile gerçekleşecek Bilim Şenliği’nde 18 – 19 Ocak, 25 – 26 Ocak tarihleri arasında 4 – 7 yaş arası çocuklar için günde 3 adet Bilim Atölyesi ile 2 Bilim Gösterisi düzenlenecek.

20 – 24 Ocak haftası saat 12.00 – 18.00 saatleri arasında çocukların büyüyüp gelişmeleri için en önemli unsur olan ‘merak’ güdüsünü uyandırarak hayal dünyalarını geliştirecek Bilim Şenliği haftasında ayrıca Planetaryum & Böcek Sergisi ve Deney Restoran’ı gibi birbirinden farklı ve eğitici etkinliklerde gerçekleşecek.

Vadistanbul’a gelen 4-7 yaş aralığındaki çocuklar için etkinliklerin ücretsiz olduğu Bilim Şenliği’nde atölyelere katılım kontenjanla sınırlıdır. Bilim Şenliği’nde çocukların yaratıcılığına ilham verecek muhteşem anlar geçirmelerine tanık olacaksınız.

“Kuzucuk” Vadistanbul’a Konuk Oluyor

TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmi ‘‘Kuzucuk’’ eğlence dolu gösterisi ile Vadistanbul’da minik hayranlarıyla buluşuyor.

Kuzucuk ve arkadaşlarının maceralarını ilgiyle izleyen çocuklar, hayranı oldukları kahramanlar ile canlı olarak tanışma fırsatı yakalayarak, Kuzucuk ve İbikli ile heyecan dolu bir gösteriyi izleme fırsatı yakalayacak.

Kuzucuk, 27 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında her gün Vadistanbul zemin katta bulunan etkinlik alanında 14.00 – 16.00 – 18.00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

Etkinlik ücretsiz olup, 3 – 11 yaş arasındaki tüm minik misafirlere açıktır.