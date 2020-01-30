Ocak ayında vizyona giren çocuk filmleri

HAYALLER ÜLKESİ: GAMONYA

Tuğçe Soysop’un yönettiği ve Güldüy Güldüy Show çocuk oyuncularının oynadığı Hayaller Ülkesi Gamonya, BKM Film tarafından vizyona çıkarıldı.



Umut, dedesi Ahmet’le yaşayan, hayal kurmayı unutmuş bir çocuktur. Bir gün yaşadığı bir talihsizlik onu hiç bilmediği fantastik ve rengarenk bir dünyanın insanlarıyla tanıştırır. Bu sihirli dünyanın adı Gamonya’dır ve buranın insanları, dünyanın umutsuz çocuklarına hayal üretmektedir. Gamonya’nın bir umuda ihtiyacı vardır. Acaba Umut bu sihirli macerada Gamonyanlarla birlikte yeniden hayal kurmayı öğrenip bir Gamonyan olabilecek midir?

KUZULAR FİRARDA: UZAY PARKI

Richard Phelan ile Will Becher’ın yönettiği film Kuzular Firarda: Uzay Parkı vizyona çıktı.



Shaun ve arkadaşları bu defa uzaydan minik ve tatlı bir misafiri konuk ediyorlar. Çiftlikteki sürünün tek eğlencesi, çoban köpeği Bitzer’i atlatarak yaşadıkları maceralardır. Bir gün uzay gemisi bozulunca, süper güçlere sahip sevimli uzaylı Lu-La, çiftliğe iniş yapar. Lu-La, Shaun’un yeni en iyi arkadaşı olur. Shaun ve ekibinin hedefi, minik dostlarını ailesinin yanına geri göndermektir.

KİRPİ VE SAKSAĞAN: SEVİMLİ UZAY KAHRAMANLARI

Kirpi ve Saksağan: Sevimli Uzay Kahramanları Özen Film tarafından vizyona çıkarıldı.



Parlak mucit Reodor ve cesur astronot Saksağan Louis, Uluslararası Ay Yarışı’na katılmaya karar verir. Herkes bu muhteşem ikilinin yarışı kazanacağını düşünmektedir fakat yolculuk sırasında ortaya çıkan davetsiz misafirler ve sakladıkları sırlar yüzünden işler planladıkları gibi gitmeyebilir. Bu yarışta Louis ve Luca’yı sürprizlerle dolu ilginç bir uzay macerası beklemektedir.

KUTUP KÖPEKLERİ

Aaron Woodley’in yönettiği ve Yekta Kopan, Oya Prosçiler, Sinan Divrik ile Bedia Ener’in seslendirdiği animasyon film Kutup Köpekleri (Arctic Justice), vizyona çıktı.



Swifty, kutup posta şirketinde çalışan bir köpektir. Onun en büyük hayali, Antarktika’nın en hızlı köpek kuryesi olabilmektir. Bunun için her şeyi yapmaya hazır olan Swifty, gizlice kızaklardan birini alarak, içinde ne olduğunu bilmediği bir paketi gizemli bir yere götürmek için yola koyulur. Ancak bu yolculuğunda beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalır. Swifty yolculuk sırasında gizli bir kaleye rastlar.

MACERACI YÜZGEÇLER: BÜYÜK GÖSTERİ



Mithat Gökçe’nin yönettiği animasyon film Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri, bu ay vizyona çıktı.



Kırmızı barbunya balığı Biba, arkadaşları Tuti, Babu, Çupa ve Taka Hamsi ile birlikte Bosfori halkına unutamayacakları bir gösteri hazırlıyor. Başlarından geçen 7 farklı hikâyeyi izletmek için gece gündüz demeden hazırlanan balık dostlarımız, bizleri bu filmde kahkahalara boğarken unuttuğumuz İstanbul güzelliklerini de hatırlatmak istiyor. Film, robotların teknolojik dünyasından, Osman Hamdi Bey tablolarına 7 farklı hikâyeyle izleyicilerini maceraya çağırıyor.