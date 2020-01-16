Eğlencenin başkenti İsfanbul Tema Park’ta

17 Ocak-2 Şubat 2020 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile çocuklar, tek biletle eğlencenin ve maceranın tadına varacaklar. İsfanbul Tema Park’ın tüm bölümlerini kapsayan kampanya, Jungle Park, Safari ve Zindan’dan oluşan ‘Jungle İstanbul 3’lü Macera’ bilet alımlarında da geçerli olacak.

Eğlencenin Başkenti…

Ailece eğlence temasını vurgulayarak Family Coaster konsepti ile geri dönen Maceraperest ünitesi, dünyanın en iyi 4’üncü roller coaster’ı olan Nefeskesen, 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan “Adalet Kulesi”, efsanevi King Kong, çocukların tarihi canlı olarak yaşayarak öğrendikleri İstanbul’un fethini insansı robotlarla anlatıldığı “Fatih’in Rüyası", dünyanın bir numaralı oyun serisi Angry Birds ve dünyaca ünlü Buz Devri filminin sevilen kahramanlarının 4D sinema ve simülasyon üniteleri sayesinde İsfanbul Tema Park’ta çocuklar ve aileleri eğlence ve heyecana doyuyorlar.

İsfanbul Tema Park ziyaretçileri, tüm ünitelerde tek biletle gün boyu sınırsızca eğlenirken yıllık kart üyeleri de yıl boyu sınırsızca eğlencenin yanı sıra tüm konser ve gösterilerden ücretsiz olarak yararlanabiliyor.