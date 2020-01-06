Edebiyatın kalbi Kartal’da atacak

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in; sanatı, kültürünün önemli bir parçası olarak benimsemiş bir Kartal için yön verdiği çalışmalar kapsamında Kartal, “Kartal Edebiyat Günleri” etkinliğine ev sahipliği yapıyor.

10-11-12 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan edebiyat günlerinde; Türkiye’nin sevilen yazarları, söyleşi ve imza programları ile okurlarıyla buluşacak. Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi ve Kartal Belediyesi Masal Müzesi’nde gerçekleştirilecek olan “Kartal Edebiyat Günleri”nin onur konuğu ise Türkiye’nin sevilen sanatçısı Zülfü Livaneli olacak.

11 Ocak Cumartesi günü Nebil Özgentürk’ün “Zülfü Livaneli Bir Hayat Bir Tutku Bir Adam” adlı belgesel gösteriminden sonra; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Livaneli’ye onur ödülünü takdim edecek.

Kartal Edebiyat Günleri programın en genç şairi Mertcan Karacan’ın “Zaman Tüneli” başlıklı söyleşisiyle 10 Ocak saat 14.00’da Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde başlayıp; 12 Ocak saat 20.00’da Hakan Günday’ın ‘’Yazarak Düşünmek’’ adlı söyleşisiyle son bulacak.

Kartal Edebiyat Günleri’nde sadece yetişkinlere değil, çocuk edebiyatseverlere yönelik de söyleşiler gerçekleştirilecek. Çocuklara yönelik söyleşiler Türkiye’de bir ilk olan Kartal Belediyesi Masal Müzesi’nde, yetişkinlere yönelik olan söyleşiler ise Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada: “Kartal Edebiyat Günleri programı kapsamında yazın dünyasının birbirinden önemli şahsiyetlerini ve kaleme aldıkları eserleri, Kartallı komşularımızla buluşturmaya hazırlanıyoruz. Sadece Kartal değil, tüm İstanbul’un heyecanla takip edeceği organizasyonumuzda yetişkinlerin yanı sıra; çocuklarımıza hitap edecek olan söyleşilerle de Kartal 3 gün boyunca 70’den 70’e edebiyatseverlerin buluşma noktası olacak. Tüm komşularımızı, gerçekleşecek olan Kartal Edebiyat Günleri etkinliğine davet ediyorum.” dedi.

Kartal Edebiyat Günleri’nin program akışı şu şekilde:

10 Ocak 2020

14.00 Mertcan Karacan - Zaman Tüneli – Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

15.30 Cihan Demirci - Mizah ve Karikatür – Kartal Belediyesi Masal Müzesi

15.30 Orhan Bahtiyar - Hikâyelerin İzinde - Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

17.00 Buket Uzuner - Edebiyatta İklim-Kurgu ve Ekofeminizm- Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

18.30 Latife Tekin - Romancının Hikâyesi - Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

20.00 Şermin Yaşar - Çocuk Edebiyatı - Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

11 Ocak 2020

12.00 Demet Ekmekçioğlu - Gizemli Tarih Oyunu İzinde Arkeoloji - Kartal Belediyesi Masal Müzesi

13.00 Ömür Kurt - Oyun İçinde Oyun - Kartal Belediyesi Masal Müzesi

13.00 Dilek Uyar, İsmet Yalçın - Edebiyat ve Gerçeklik - Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

14.00 Umay Umay, Serkan Türk – sadece Şiir – Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

15.30 Sunay Akın - Kitap İnsanı Doğru Yürütür- Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

18.00 Nebil Özgentürk - Zülfü Livaneli Bir Hayat… Bir Tutku… Bir Adam (Belgesel) – Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

19.00 Nebil Özgentürk- Livaneli'yle Memleket-Hayat Yolculuğu ve Kardeşlik- Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

20.00 Zülfü Livaneli – Onur Ödülü- Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

12 0cak 2020

12.00 Hüsne Rhea Çiğdem - Müzede Canavar Yokmuş- Kartal Belediyesi Masal Müzesi

13.00 Nalan Çelik, Ali Rıza Gelirli - İnsan Soyunun Edebi Halleri – Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

14.00 Gülten Dayıoğlu – Nereden Nereye… - Kartal Belediyesi Masal Müzesi

14.00 Onur Caymaz - Söyle Juliet Sana Ne Yaptik – Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

15.30 Faruk Duman, Ercan y Yılmaz, Fuat Sevimay – Ada ve Taşra – Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

17.00 Haydar Ergülen, Şükrü Erbaş - Şiir, İnsanlık Hali – Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

18.30 Mine Söğüt - Korkular ve Gergedanlar – Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

20.00 Hakan Günday - Yazarak Düşünmek - Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi