Çocuklar yarıyıl tatilinde sanatla buluşacak

İstanbul Modern, yarıyıl tatilinde 7-12 yaş arası çocuklara yönelik sanat dolu, hem eğlenceli hem de öğretici bir dizi atölye programı hazırladı. 20-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek atölyelerde çocuklar müze uzmanlarıyla sanatı yorumlamaya çalışırken, kendi sanatsal üretimlerini de gerçekleştiriyorlar.

Resimler ve kostümler





20 Ocak Pazartesi 10.30-12.30

27 Ocak, Pazartesi 13.30-15.30

Bu atölyede çocuklar, renklerle, lekelerle ve farklı sanat malzemeleriyle çalışarak hayal güçlerinin sınırlarını zorluyor. Sanat tarihinden usta ressamların resimlerinden örneklerin yer aldığı bir sunumu izleyerek resimlerde tarif edilen dönemleri ve kostümleri değerlendiriyorlar. Ardından, önce prova mankenleri üzerinde bir kostüm tasarlıyor, sonra bu kostümü giyen bir figür için resim çalışması yaparak atölye çalışmasını tamamlıyorlar.

Akımlar ve resimler



21 Ocak, Salı 10.30-12.30

28 Ocak, Salı 13.30-15.30

Bu atölye çalışmasında çocuklar, kendine özgü üretim süreçlerini içeren sanatsal pratikleri deneyimleyerek modern sanat tarihinin İzlenimcilik, Kübizm, Soyut Dışavurumculuk gibi akımlarını keşfetme fırsatı yakalıyor. Programda müzenin sergi salonlarında desenler çizen ve atölyede çekilen fotoğraflarından yola çıkarak farklı perspektiflerle portrelerini hazırlayan çocuklar, duygu ve düşüncelerini ortaya çıkaran resimler oluşturuyor. Atölye çalışması çocukları kendini ifade etmenin farklı sanatsal biçimleriyle tanıştırıyor.

Çamurdan heykeller



22 Ocak Çarşamba, 10.30-12.30

29 Ocak, Çarşamba 13.30-15.30

23 Ocak, Perşembe 16.30-18.30

30 Ocak, Perşembe 16.30-18.30

Bu atölye çalışması çocukları doğal bir malzemeyle çalışarak imgelem dünyalarını geliştirmeye davet ediyor. Programda çocuklar, İstanbul Modern’in sergilerinde yer alan bazı sanatçıların sanat çalışmalarında olduğu gibi, kendi hikâyelerinden yola çıkıyor. Fiziksel özelliklerinin ötesinde, kendi iç dünyalarına bakan çocuklar, kendini anlatma sanatının alışılagelmişin dışında kalan, bin bir türlü yöntemiyle tanışıyor. Alışkanlıklarını, korkularını, yani kendilerine dair özgünlüklerini çamura form vererek somutlaştırıyorlar.

Baskı resim atölyesi



23 Ocak, Perşembe 10.30-12.30

30 Ocak, Perşembe 13.30-15.30

Atölye çalışması çocukları farklı baskı teknikleriyle tanışmaya davet ediyor. Sanat tarihinden örneklerin incelendiği kısa bir sunum ile başlayan program çocukların linol kalıpları boyayıp baskılar elde ettikleri uygulamalarla devam ediyor.

Programlar hakkında detaylı bilgiye ve daha fazlasına 0 212 334 73 12 numaralı telefondan ulaşılabilir.