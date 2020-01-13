Çocuklar kültürel mirasları tanıyacak

Teşvikiye’de bulunan Açık Diyalog İstanbul, çocukların kültürel miraslarını tanıma amacıyla gerçekleştirdiği etkinlikler devam ediyor. 18 Ocak Cumartesi günü saat 12.30- 14.00 arasında gerçekleşecek etkinlikte çocuklar, tarihin ‘aşk, kahramanlık ve uygarlık yuvası’ olarak adlandırılan Troya’yı tanıyacak. Sanatçı ve deneyimli eğitmen Begüm Çalışkan ile gerçekleştirilecek olan “Troya Atölyesi”nde çocuklar, kültürel miraslarımızın büyülü dünyasında yolculuğa çıkarak incelenen yapı ve eserler üzerine birlikte düşünecek. Çocuklar bu atölyede, Troya’nın tarihi ile ilgili bilgi edinirken bir yandan da buradan aldıkları ilhamla üç boyutlu çalışmalar yapacak.

Detaylı bilgi almak için 0212 232 7662 no’lu iletişim numarasını arayabilirsiniz.