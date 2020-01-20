Çocukça eğlence Kanyon'da!
Kanyon, her yıl olduğu gibi bu yıl da 18 – 31 Ocak tarihleri arasında tatil heyecanı yaşayan çocuklara, birbirinden eğitici, öğretici ve yaratıcı etkinlikler sunmaya hazırlanıyor.
Yarı yıl tatili boyunca Kanyon’a gelen çocuklar, Imagineer Kids iş birliği ile düzenlenecek “Köpekler Bale Yapamaz Kukla Oyunu”, “Köpek Kukla Atölyesi”, “Ama Bu Balığın Parmakları Var Kukla Oyunu”, “Balık Kukla Atölyesi” ve “Sualtının Ritmi Atölyesi”nde hayal dünyalarının kapılarını aralarken, sanatla buluşacakları, müzik ve dans dolu atölyeler ile keyifli anlar yaşayacaklar.
Kanyon, yoğun bir dönemi geride bırakan, dinlenmek ve eğlenmek için heyecanlı olan çocukların tatil heyecanına ortak oluyor. 18 - 31 Ocak tarihleri arasında yarıyıl tatilini İstanbul’da geçirecek tüm çocuklara müzik, dans ve hayvanların dünyalarını keşfe çıkacakları farklı alanlarda renkli atölye programları sunuyor.
Tiyatro ile ilgilenen çocuklar, hafta içi gerçekleşecek atölyelerde Türkiye’de ilk kez kullanılan animatronik kuklaları, özel efektleri, çocukları sahneye dahil eden konsepti ile alfa kuşağı çocukların tiyatroyu sevmelerini ve ilgilerini hiç kaybetmemelerini sağlayacak renkli oyunlar ile çocuk seyirciler kendilerini masalsı bir dünyanın içerisinde bulacaklar.
Çocuklar, 13 gün boyunca kaçırılmaması gereken atölyelerde ilham verici deneyimler yaşarken zengin içerikli yaratıcı atölyeler ile, kendilerini üretken bir keşif ortamında bulacaklar.
PROGRAM
18 Ocak Cumartesi
12:00 // 13:00 // 14:00 Balık Kukla Atölyesi
Yaş Grubu: 4-9 Yaş // Süre:40 Dakika
15:00 Ama Bu Balığın Parmakları Var Kukla Oyunu
Yaş Grubu: 2-10 Yaş // Süre: 40 Dakika
16:00 // 17:00 // 18.00 Balık Kukla Atölyesi
Yaş Grubu: 4-9 Yaş // Süre:40 Dakika
19 Ocak Pazar
12:00 Balık Kukla Atölyesi
Yaş Grubu: 4-9 Yaş // Süre:40 Dakika
13:00 Ama Bu Balığın Parmakları Var Kukla Oyunu
Yaş Grubu: 2-10 Yaş // Süre: 40 Dakika
14:00 // 15:00 // 16:00 // 17.00 // 18:00 Balık Kukla Atölyesi
Yaş Grubu: 4-9 Yaş // Süre:40 Dakika
20 Ocak Pazartesi
12:00 // 13:00 // 14:00 // 15:00 // 16:00 // 17:00 // 18:00 Balık Kukla Atölyesi
Yaş Grubu: 4-9 Yaş // Süre:40 Dakika
21 Ocak Salı
14:00 // 15:00 // 16:00 Sualtının Ritmi Atölyesi
Yaş Grubu: 6-12 Yaş // Süre: 40 Dakika
22 Ocak Çarşamba
13:00 Ama Bu Balığın Parmakları Var Kukla Oyunu
Yaş Grubu: 2-10 Yaş // Süre: 40 Dakika
15:00 // 16:00 // 17:00 Sualtının Ritmi Atölyesi
Yaş Grubu: 6-12 Yaş // Süre: 40 Dakika
23 Ocak Perşembe
12:00 // 13:00 // 14:00 // 15:00 // 16:00 // 17:00 // 18:00 Balık Kukla Atölyesi
Yaş Grubu: 4-9 Yaş // Süre:40 Dakika
24 Ocak Cuma
12:00 // 13:00 // 14:00 // 15:00 // 16:00 // 17:00 // 18:00 Balık Kukla Atölyesi
Yaş Grubu: 4-9 Yaş // Süre:40 Dakika
25 Ocak Cumartesi
12:00 // 13:00 // 14:00 Köpek Kukla Atölyesi
Yaş Grubu: 4-9 Yaş // Süre:40 Dakika
15:00 Köpekler Bale Yapmaz Kukla Oyunu
Yaş Grubu: 2-10 Yaş // Süre:40 Dakika
16:00 // 17:00 // 18:00 Köpek Kukla Atölyesi
Yaş Grubu: 4-9 Yaş // Süre:40 Dakika
17:00 // 18:00 Köpek Kukla Atölyesi
Yaş Grubu: 4-9 Yaş // Süre:40 Dakika
26 Ocak Pazar
12:00 Köpek Kukla Atölyesi
Yaş Grubu: 4-9 Yaş // Süre:40 Dakika
13:00 Köpekler Bale Yapmaz Kukla Oyunu
Yaş Grubu: 2-10 Yaş // Süre:40 Dakika
14.00 // 15:00 // 16:00 // 17:00 // 18:00 Köpek Kukla Atölyesi
Yaş Grubu: 4-9 Yaş // Süre:40 Dakika
27 Ocak Pazartesi
12:00 // 13:00 // 14:00 // 15:00 // 16:00 // 17:00 // 18:00 Köpek Kukla Atölyesi
Yaş Grubu: 4-9 Yaş // Süre:40 Dakika
28 Ocak Salı
14:00 // 15:00 // 16:00 Bale Atölyesi
Yaş Grubu: 6-12 Yaş // Süre:35 Dakika
29 Ocak Çarşamba
13:00 Köpekler Bale Yapmaz Kukla Oyunu
Yaş Grubu: 2-10 Yaş // Süre:40 Dakika
15:00 // 16:00 // 17.00 Bale Atölyesi
Yaş Grubu: 6-12 Yaş // Süre:35 Dakika
30 Ocak Perşembe
12:00 // 13:00 // 14:00 // 15:00 // 16:00 // 17:00 // 18:00 - Köpek Kukla Atölyesi
Yaş Grubu: 4-9 Yaş // Süre:40 Dakika
31 Ocak Cuma
12:00 // 13:00 // 14:00 // 15:00 // 16:00 // 17:00 // 18:00 - Köpek Kukla Atölyesi
Yaş Grubu: 4-9 Yaş // Süre:40 Dakika
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