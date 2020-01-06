J.R.R. Tolkien'den Hurin'in Çocukları bu hafta raflarda

Yüzüklerin Efendisi kitaplarının yazarı J.R.R Tolkien tarafından 1918 yılında yazımına başlanan ancak yazar hayattayken tamamlanamayan ve oğlu Christopher Tolkien tarafından bitirilen Hurin'in Çocukları yeni kapak tasarımı ve gözden geçirilmiş baskısıyla yeniden raflarda.

Orta Dünya hikayeleri sevenler için enfes bir kitap olabilecek Hurin'in Çocukları arka kapak yazısı şöyle:

Sonra Morgoth uzun kolunu Dor-lómin’e doğru uzattı ve şu sözlerle Húrin, Morwen ve soylarını lanetledi: "Görün! Zihnimin gölgesi her gittikleri yerde üstlerine çökecek ve nefretim onları dünyanın sonuna dek takip edecek."



Tek Yüzük yok edilmeden altı bin yıl önce Orta Dünya, Karanlık Lord Morgoth’un gölgesi altında eziliyordu. Elflerin ve İnsanların en yüce savaşçıları Morgoth’a karşı koyamıyor, onun karşısında bir bir düşüyorlardı.

Tam bu ümitsizlik çağında yeni bir lider çıktı ortaya: Húrin’in oğlu Túrin.

Yol arkadaşlarıyla, Morgoth’a karşı Orta Dünya uğruna verdiği savaşı lehine çevirmeye başlayan Túrin kaderiyle yüzleşeceği günü beklemekteydi.



J. R. R. Tolkien’in kendi deyişiyle, Beren ile Luthien ve Gondolin’in Düşüşü’yle birlikte “üç büyük öyküden biri” olan Hurin’in Çocukları, Christopher Tolkien’in, babasının el yazmalarını inceleyip bir araya getirmesiyle bir bütün halinde Orta Dünya hayranlarının huzuruna çıkıyor.

Kitbın yeni baskısının 9 Ocak 2020'de dağıtımda olması planlanıyor.