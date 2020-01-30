Hamilelikte ayak kramplarına karşı neler yapılabilir?

Hamilelikte ayak krampları neden oluşur?

Uzun süre hareketsiz kalma, uzun süre ayakta kalma, aşırı yürüme, uygunsuz biçimde ve aynı pozisyonda oturma krampları arttırır. Ancak kramplar her zaman çok masum olmayabilir. Kas hastalıkları, kontrolsüz diyabet, hipotroidi, sinir hastalıklarının erken bir belirtisi olarak kramplarla karşılaşabiliriz.

Hastalıkların bir belirtisi olan krampların; sık aralıklarla olması, gece uykudan uyandırması, kol ve ellerde de görülmesi ayırt edici özellikleridir. Mutlaka hastanın nörolojik muayenesi yapılmalıdır.

Kramplara sık olarak karşılaştığımız dönemlerden biri de gebelik sürecidir. Gebelikte 24. haftadan itibaren görülebilir. Daha çok geceleri karşılaşılan bir şikayet olup, lahusalık döneminde azalır.

Hamilelikte krampları azaltmak için ne yapılabilir?

Uykuda da gelebilen kramplar basit önlemlerle tedavi edilebilir. Yeterli su alımı ve elektrolit içeren besinlerden zengin beslenmek krampları önlemede etkindir. Gebelik testi pozitif çıkan her kadına, beslenme konusunda ayrıntılı bilgilendirme yapılmalıdır. Beslenmenin anne ve bebek sağlığı açısından önemi anlatılmalıdır.

Kramplar ve tedavisi:

Özellikle minerallerden zengin olan süt, yoğurt, kefir, yeşil yapraklı sebzeler ve kuruyemiş tüketilmesi,

Günde alınan su miktarının 2-2,5 litre ve üzerinde olması gerekir.

Uykudan önce ılık duş ve sonrasında kramp yaşanan kas bölgesine sıcak kompres,

Yatış ve oturuş pozisyonunun sık aralıklar değiştirilmesi,

Kramp sırasında masaj ( kramp bacak kaslarında ise, bir el dize bastırılır, diğer el ile ayak parmakları

bacağa doğru çekilir),

bacağa doğru çekilir), Düzenli yürüyüş ve egzersiz,

Topuklu ayakkabı giyilmemesi,

Aşırı kilolardan kaçınılması,

Ancak bazı gebelerde bu yöntemler ile kramplar tedavi edilmeyebilir. Bu durumda vitamin ve mineral içeren ilaç desteği gerekebilir.