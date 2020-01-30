Çatlatma iğnesi nedir, ne işe yarar?

Her kadının regl döneminde yumurtalıklarında yaklaşık bin tane yumurta gelişmeye başlar ve bunlardan en iyi birkaç tanesi sonuna kadar büyümeyi başarabilir. Yumurta belli bir olgunluğa erişince çatlama meydana gelir.

Yumurtanın çatlaması yaklaşık olarak reglin ilk gününden itibaren 14. günde gerçekleşir. Bazen 3-5 gün erken bazen de 10 gün kadar geç olabilir. Polikistik over hastalığı gibi durumlarda çatlama 3-6 ay kadar gecikebilir. Çatlama öncesindeki 48 saat içerisinde cinsel ilişki gerçekleşmişse ve yumurtaya ulaşan sperm sağlıklıysa, zigot oluşur ve bu da rahimde uygun koşullar varsa rahime yerleşir, gebelik başlar. Bazen yumurtalıklarda yumurtalar kendiliğinden yeterli büyüklüğe ve olgunluğa ulaşmaz. Önce diğer ilaçlarla yumurta üretmek üzere çeşitli tedaviler yapılır. Ardından bu yumurtaları olgunlaştırmak ve çatlatmak için yumurta çatlatma iğnesi kullanılır. Yine bu çatlatma iğneleri, tüp bebek tedavisindeki yumurtaları olgunlaştırmak için de kullanılır. Böylece tüp bebekte kullanılacak daha fazla sayıda olgun ve kaliteli yumurta elde edilmesi amaçlanır.

Çatlatma iğnesi ne zaman yapılır?



Çatlatma iğnelerinde doğru zaman genelde regl döneminin 1. gününden sonraki 14-18. günler arasıdır. Ama bu durum yumurtalıkların olgunlaşmasına bağlı olarak değişebilir.

Çatlatma iğnesi nasıl yapılır, ağrı yapar mı?

Çatlatma iğneleri ilacın çeşidine göre değişmekle birlikte enjeksiyon yoluyla deri altına uygulanır, göbekten cilt altına da yapılabilir. İğneyi, kolaylıkla alacağınız kısa süreli bir eğitimle kendi başınıza veya bir sağlık kuruluşunda da yaptırabilirsiniz. İğne yapıldıktan 12 saat sonra ve 36 saat sonra ilişki olması gebelik şansını artırır. Çatlatma iğneleri özünde ağrısız bir işlemdir ve ağrı yapması beklenmez.

Yumurtalığın çatladığı nasıl anlaşılır?

Yumurtanın çatlamasına yakın günlerde cinsel istekte bir artış meydana gelir, vücut ısısı yaklaşık 0.5 derece artar. Çatlama olan taraftaki kasıkta bir ağrı meydana gelir. Göğüslerde şişkinlik olur, vajinal akıntıda artış gözlenir.

Yumurtaları büyüten ve çatlatan ilaçlar kesinlikle doktor gözetiminde kullanılmalıdır. Yumurtalıkta nedeni bilinmeyen kistler varsa veya bilinmeyen bir tümör söz konusuysa vücutta bu ilaçlar var olan hastalığın kötüleşmesine ve yayılmasına neden olabilir. Pıhtılaşma bozukluğu olanlarda çatlatma iğneleri çok dikkatli kullanılmalıdır. Bu kişilerde yeni pıhtı oluşmasına ve kalp krizi ya da inmeye neden olabilir.

Tüm bu nedenlerden ötürü yumurta geliştirici ve çatlatıcı tedavi bir uzman doktor gözetiminde yapılmalıdır. Hem tedavinin yapılacağı doğru zaman ve kimlere daha faydalı olacağı ve tedavi sırasında oluşabilecek istenmeyen durumların erken teşhis ve tedavisi için konunun uzmanı bir hekim tarafından tedavi yapılmalıdır.

Çatlatma iğnesi sonrası gebelik testi

Çatlatma iğneleri insanlarda doğal olarak bulunan korionik gonadotropin (HCG) denilen bir hormona çok benzeyen, laboratuvarlarda özel tekniklerle üretilen ve alfa içeren tıbbi bir üründür. Gebelik testinde idrarda veya kanda HCG’ye bakılır. Çatlatma iğneleri de HCG içerdiği için iğne sonrası ilk 10 gün yalancı pozitif sonucu çıkabilir.