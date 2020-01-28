Zerdeçal ne işe yarar, faydaları nelerdir?

Zerdeçalın içeriğindeki antioksidanların yaşlanmayı geciktirici etkisi vardır.

Hazmı kolaylaştırıcı etkisi sayesinde kilo vermeye yardımcı olur.

Kireçlenme ve romatizma gibi hastalıklarda doğal kür olarak kullanılır.

Kötü kolesterolü düşürmede etkilidir.

Zerdeçal, kalp sağlığını korur.

Damar tıkanıklığını önler.

Toksinlerin temizlenmesine yardımcı olur.

Karaciğer yağlanmasını engeller.

Depresyon etkilerini azaltır.

İltihap söktürücü etkisi vardır.

Zerdeçal, metabolizmayı hızlandırır.

İltihaplanmaya karşı son derece etkilidir.

Zerdeçal nasıl kullanılır?

Birçok hastalıkta tedavi amaçlı kullanılan zerdeçal halk arasında Hint safranı, safran kökü gibi isimlerle de bilinir. Genellikle yemeklerde baharat olarak kullanılan zerdeçal acımsı bir tada sahiptir. Kurutulmuş ve toz halinde kullanılan bu bitki birçok şekilde kullanılabilir.

Çorbalara, pilavlara, etlere ve çeşitli sebzelere tat vermek için tercih edilir. Yemeklerde baharat olarak kullanıldığı gibi tekstil sektöründe de zerdeçaldan sarı renk vermesi için yararlanılır.

Zerdeçal maskesi tarifi

Cilt bakımı yapmak için zerdeçal ile maske hazırlayabilirsiniz. İşte malzemelerini kolaylıkla bulabileceğiniz zerdeçal maskesi tarifi…

Malzemeler:

Bir çay kaşığının ucu kadar toz zerdeçal

1 çay kaşığı süt

1 çay kaşığı bal

Yapılışı:

İlk olarak malzemeleri bir kapta güzelce karıştırın. Makyajdan arınan iyice temizlediğiniz cildinize karışımı parmaklarınızla uygulayın. Karışımı yüzünüze uyguladıktan sonra parmak uçlarınızla masaj yapın. Karışımın yüzünüzde ince bir tabaka halinde yayılmasına özen gösterin. Maskeyi yüzünüzde 10 dakika bekletin ve maske kuruduğunda ılık su ile yüzünüzü yıkayın.