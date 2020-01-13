Sebzelerin baştacı karnabahar nelere faydalı?

- Düzenli tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırır ve kilo vermeye yardımcı olur. Ancak dikkat fazla tüketildiğinde gaz sıkışmasına neden olabilir.

- Hamilelerin tüketmesi bebek gelişimine katkı sağlar.

- Karnabahar göz sağlığına faydalıdır.

- İçeriğindeki çinko sayesinde yaraların çabuk iyileşmesine yardım eder. Yeni hücre yapımına destek olur.

- Alzheimer hastalığına karşı beyin sağlığını korur.

- İdrar yolu enfeksiyonu ve regl dönemindeki sancılara karşı karnabahar suyunun düzenli tüketilmesi önerilir.

- Karnabahar sinir sistemini kuvvetlendirir.

- K vitamininden zengin olan karnabahar kas yapısını güçlendirir.

- İçeriğindeki A vitamini sayesinde katarakt oluşumunu engeller.

- Sivilcesiz temiz bir cilt için karnabaharı tonik olarak kullanabilirsiniz.

- Kalsiyum zengini karnabahar kemik sağlığını korur.

Karnabahar suyu nasıl hazırlanır?

Kendisi kadar suyu da yararlı olan karnabahar mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Sebzesiyle neredeyse aynı etkileri gösteren karnabahar suyu, sebzenin kendisini tüketmeye alışkın olmayanlar için iyi bir seçenek.

Karnabahar suyunu hazırlamak için 400 gram karnabahar yeterli olacaktır. Yaprakları ile beraber karnabaharı kaynatın. Suyunu sabah akşam birer bardak tüketebilirsiniz. Daha rahat içmek için bardağın içerisine birkaç damla limon sıkabilirsiniz.