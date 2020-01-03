Meyve ve sebzeleri bikarbonatlı suda yıkayın

Birçok farklı sebepten dolayı sebze meyveler üzerinde, bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak ve tarımsal ürün verimliliğini arttırmak için farklı kimyasallar dezenfektanlar kullanılıyor. Pestisit adı verilen bu maddelerin ciddi oranda insan sağlığını tehdit ettiğini söyleyen Beslenme ve Diyet uzmanı Gökçe Bönce, “Bu ilaçlar insan vücuduna alındığı takdirde karaciğer, böbrek ve sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir” ifadelerini kullandı.



Halk arasında doğru bilinen yanlışlar konusunda bilgi veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Bönce, üzerlerindeki kalıntıları arındırmak için meyve ve sebzelerin sirkeli suda bekletilmesinin yanlış olduğunu dile getirerek, minimum 8 dakika bikarbonatlı suda bekletilmesi gerektiğinin altını çizdi.



“TARIM İLAÇLARI İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR”



Market, manav ve pazarlardan aldığımız sebze meyvelerin bol miktarda lif, vitamin ve mineral deposu olduğunu vurgulayan Gökçe Bönce, gün içerisinde 3-5 porsiyon sebze meyve tüketimi de yeterli ve dengeli beslenme açısından önemli olduğunu söyledi.



Tarım ilaçlarındaki tehlikeye dikkat çeken Bönce, Pestisitlerin besinler yolu ile insan vücuduna alınması solunum, dolaşım ve kardiyovasküler sistem ile karaciğer, böbrek ve sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. ‘’Bu nedenle, taze meyve ve sebzelerden pestisit kalıntılarını uzaklaştırmak sağlımız için büyük önem taşımaktadır’’ dedi.



“MEYVE VE SEBZELER DİKKATLİ YIKANMALI”



Beslenme ve Diyet Uzmanı Bönce, tarım ilaçlarının zararlı etkilerinden korunmak için kullanılabilecek diğer bir etkin yöntemin de insan sağlığını tehdit etmeyen organik, iyi üretim yapılan güvenilir yerlerden alınarak tüketilmesi gerektiğini dile getirdi.



Bönce, “Günümüz koşullarında organik meyve-sebze bulabilmek veya satın alabilmek her zaman mümkün olmayabilir. Gıdalardaki pestisit kalıntılarını arındırmak için genelde evlerde ilk yapılan şey, bu gıdaları sirkeli suya koymaktır. Oysa ki, sirkeli su pestisit kalıntılarını azaltmada değil, mikroorganizma yükünü azaltmada etkilidir. Yapılmış olan çalışmalar sirkeli suyun pestisit kalıntılarının etkinliğini daha da artırdığı yönünde. Yıkama suyuna sirke ilave etmenin temel amacı, asidik bir yıkama ortamı oluşturarak yetersiz yıkama ihtimaline karşılık gıda üzerinde bulunabilen muhtemel zararlı biyolojik etkenlerin uzaklaştırılmasıdır. Ancak, günümüzde yaygın olarak kullanılan pestisitlerin pek çoğu yetersiz yıkama nedeniyle gıdalardan uzaklaştırılamayıp vücuda alınıyor. Bu durum da pestisitlerin zararlı etkilerini uzun süreler boyunca sürdürmelerine neden oluyor” diye konuştu.



1 LİTRE SUYA 10 GRAM KARBONAT



Sebze ve meyvelerin üzerindeki ilaç kalıntılarını giderebilmek için sirkeli su kullanılmaması gerektiğini belirten Bönce, “Ilık suda bekletip, 1 litre suya 10 gram kadar İngiliz karbonatı da denilen bikarbonat koyarak, minimum 8 dakika bu çözelti içerisinde sebze meyveleri yıkamak ve ardından durulamak pestisit kalıntılarını gidermede en etkili yöntem olacaktır. İstenildiği takdirde karbonatlı sudan sonra sirkeli suda da yıkanarak sebze meyveler bakterilerden de arındırılabilir’’ dedi.