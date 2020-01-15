Lazer ile ameliyatsız vajinal daraltma tedavisi nasıl yapılır?

Vajina genişlemesi nedir?

Vajina; kadın cinsel organı olup mukoza fibröz bağ doku ve kas tabakalarından oluşan bir organdır. Cinsel ilişki dışında doğum kanalı olması nedeniyle ileri derecede esnek ve sağlam bir organdır. Vajina, insan vücudunun diğer dokularında olduğu gibi yaşla birlikte birtakım değişimlere uğramaktadır. Bu değişimlerden en belirgin olanı bağ dokusundaki kollajen ve elastin denilen iki protein sentezinin azalmasıdır. Bununla birlikte; nasıl ki vücudun diğer bölgelerinde (yüz, kol vs.) sarkmalar ve gevşemeler oluyorsa vajina dokusunda da yaşla kollajen azalmasına bağlı gevşemeler olmaktadır. Ayrıca vajinal doğumlar, obezite, sigara kullanımı gibi sebeplerin eklenmesi ile vajinanın destekleyen ve sıkılığını sağlayan bağ dokusu gevşeyerek vajinanın da genişlemesine neden olmaktadır.

Muayene sonrası tedavi yöntemi belirlenir

Vajinal genişleme özellikle cinsel fonksiyon açısından sorun teşkil etmekte ve kadının kendine olan öz güveninde azalmaya sebep olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı; vajina daraltma operasyonları kozmetik jinekolojinin ana konularından biri haline gelmiştir. Vajinal daraltma işlemi cerrahi operasyonla yapılabildiği gibi, ileri teknoloji medikal lazer sistemleri kullanılarak ameliyatsız da yapılabilmektedir. Hasta için en uygun yöntem jinekolojik muayenenin ardından belirlenmektedir. Muayene sonucuna göre tedavi cerrahi ya da lazer olarak uygulanabilir.

Lazerle vajinal daraltma yöntemi nedir?

Lazer uygulanarak yapılan vajinal daraltma işlemi; ağrısız, konforlu ve kısa süreli bir işlemdir. Hastanın anestezi almasına ve hastanede yatmasına gerek kalmamaktadır. Hasta işlem sonrası günlük işlerine ara vermeden devam edebilmektedir. Uygun hastalarda doğru bir teknik ile uygulandığında oldukça etkili sonuçlar elde edilmektedir. Hasta memnuniyeti oldukça yüksek olan bir işlemdir.

Cerrahi vajinal daraltma nasıl olmaktadır?

Cerrahi vajinal daraltma; genel anestezi altında yapılan ve vajen dokusunun bir kısmının çıkarıldığı bir operasyondur. Operasyon sonrası belirli bir iyileşme süresi gerekmektedir. Vajinal daraltma işlemleri, kadının sağlıklı bir cinsellik yaşaması ve kendine olan öz güvenini sağlaması için tüm dünyada yaygın olarak yapılan medikal prosedürlerdir.