Kulağınızdaki cilt büyümesi neye işaret?

Kolesteatom aslında birçok kişinin detayını bilmediği ve merak ettiği kulak problemlerinden biridir. Bu problem kulağın orta kısmında, kulak zarı arkasında, kulak zarı cildinin orta kulağa doğru büyümesidir. Kısacası, bulunmaması gereken bir yerde cilt büyümesidir. Kolesteatom bir doğum kusuru olabileceği gibi genellikle tekrarlayan iltihaplardan dolayı görülebilmektedir.

Nedeni östaki borusu da olabilir

Kolesteatom, sık tekrarlayan iltihaplardan dolayı oluşabileceği gibi genizden kulağın ortasına kadar uzanan östaki borusunun görevini yerine tam olarak getirmemesinden de kaynaklanabilir.

Östaki borusunun ana görevi; orta kulağın havalanmasını ve kulak basıncının eşitlenmesini sağlamaktır.

Östaki borusu; alerji, soğuk algınlığı, sinüzit, geniz eti gibi nedenlerden etkilenerek kısmi olarak çalışmasını durdurabilir. Bu borunun çalışmadığı durumda, orta kulakta vakum, yani negatif basınç oluşabilir. Bu negatif basınç da iltihabın incelttiği kulak zarını orta kulağa doğru çeker.

Genellikle, oluşan bu kese içerisinde kolesteatom’a dönüşebilecek bir kist ortaya çıkabilir. Başlayan büyüme, eski cilt hücreleri, atık maddeler ve sıvılar ile dolarak daha da büyüyebilir.

İlerlerse yüz felcine bile neden olabilir

Kolesteatom da belirtiler kendini başlarda hafif şekillerde gösterir. İlk aşamada kötü kokulu bir akıntıya ve basınç hissine sebep olur. İlerleyen aşamalarda ise bu basınç ve dolgunluk hissi artış gösterir ve kolesteatom yayılma gösterir. Genişleme arttıkça işitme kaybı ile birlikte, geceleri kulak içi ve arkasında ağrı oluşturmaya başlar.

Zaman geçtikçe, durum şiddetli baş dönmesi, sersemlik, vertigo, menenjit, kalıcı işitme kaybı ve uyuşukluk hali, yüz sinirinde ve kaslarında zayıflama ile yüz felcine kadar uzanabilir.

İhmal etmeyin

Kolesteatom çok tehlikeli bir hal alabilir. Bu nedenle kesinlikle ihmal edilmemelidir. Tanısı, derecesi ve kişiye verdiği zararın ölçümlenmesi için işitme testleri ve denge testleri gerekli olabilir. Doktorunuz sizden kulak röntgenleri isteyebilir.

Bu hastalık;

Kemik erimesi, beyin ve iç kulak gibi etraftaki dokulara iltihabın yayılmasına sebep olabilir. Tedavi edilmezse, yukarıda saydığım durumlara ek olarak beyin apsesi ve nadiren de olsa ölüme bile sebebiyet verebilir.

Tedavisi mümkün mü?

Kolesteatom, KBB- Baş ve Boyun Cerrahının takip etmesi gereken bir rahatsızlıktır. İlk aşamada uygulanması gereken tedavi, doktorunuzun yönlendirmesine göre, kulağın temizlenmesi, kulak damlaları ve antibiyotikler olabilir. Bu uygulamada ana amaç iltihabı ortadan kaldırarak, akıntının durdurulmasıdır.

Fakat hastalığın kemik dokuda ilerlemesi durumunda ilaçla tam tedavi şansı olmayabilir. Bu uygulamalar geçici bir iyileşme sağlar. Kolesteatomalar doğal olarak kaybolmazlar, ilerlemeye devam ederler.

Kulak kemiğinde ileri derecede tahribatın oluşması durumunda cerrahi tedavi gerekir. Daha olumsuz durumları engellemek adına kist cerrahi yöntemle alınır. Ameliyat, genel anestezi eşliğinde gerçekleşir ve yatış

Kisti çıkarmak için yapılan bu ameliyattan sonra, kistin tamamen çıkarıldığından emin olmak için ameliyatın takibi gerekir.

Ameliyattan sonra, bazı kişilerde dönemsel baş dönmesi veya tat anormallikleri yaşanabilir. Bu yan etkiler 2-3 gün gibi bir sürede kendiliğinden kaybolur.