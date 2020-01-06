Kışın göz sağlığınızı korumak için 10 önleme dikkat

Soğuk havayla birebir temas halinde olan gözlerde özellikle soğuk havalarda kaşıntı, kızarıklık ve sulanma görülebiliyor. Bu dönemde mikrop kapma olasılığının artmasıyla birlikte konjonktivit hastalığıyla da sıkça karşılaşılabiliyor. Göz Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Opr. Dr. Şehvar Nefesoğlu, soğuk havalarda gözleri korumanın 10 yolunu anlatıyor.

Kış mevsiminde ısıda görülen düşme, göz çevresindeki damarların daralmasına neden olabiliyor. Bu damarların daralması da çift görmeye ya da bulanık görüşe yol açabiliyor. Soğuk havada uzun süreler boyunca dışarıda kalmanın etkisini artırdığı bu durum için birtakım önlemler almak ve doktor muayenesinden geçmek gerekebiliyor.

Soğuk havayla virüsler daha hızlı yayılıyor



Havaların soğuması virüslerin aktif hale geçmesine zemin hazırlayabiliyor. Kış mevsiminde soğuk algınlığına neden olabilen adenovirüsler, aynı zamanda gözleri de etkileyerek konjonktivit hastalığına davetiye çıkarabiliyor. Adenovirüsler nedeniyle gözlerde kırmızılık görülebilirken, kapalı alanlarda bu hastalık hızlıca yayılabiliyor. Bununla birlikte soğuk havalardan en çok etkilenen bir başka kesimin de, gözyaşı kanalı tıkanıklığı problemine sahip kişiler olduğu belirtiliyor. Gözlerde sulanmaya neden olabilen bu problem, kış aylarında rüzgarın etkisiyle artış gösterebiliyor.

Rüzgar sebebiyle gözlerde kuruluk gelişebiliyor



Soğuk rüzgarlarla birebir etkileşime giren gözlerimiz, kimi zaman bu durumdan yoğun olarak etkilenebiliyor. Rüzgarın çarptığı gözlerde yaşarma yani göz sulanması problemiyse hemen hemen herkeste görülebiliyor. Bu göz sulanmasına da genellikle sert rüzgarla birlikte gelişebilen kuruluk neden olabiliyor. Bu etkiyle kuruyan gözler için, gözyaşı bezleri daha fazla gözyaşı üreterek karşılık veriyor. Gözün savunma amaçlı yaptığı bu eylemse “refleks yaşarma” olarak adlandırılıyor.

Bu önlemleri almakta fayda var



Havanın soğumasıyla, kapalı ortamlar uzun süre boyunca havalandırılmayabiliyor. Kaloriferli ortamlardaki yüksek sıcaklık, kuru havanın oluşmasına neden olurken gözleri de etkileyebiliyor. Kuru havanın gözleri etkilemesini önlemek ve kışın göz üzerindeki etkilerini azaltmak için basit önlemler alınabiliyor.