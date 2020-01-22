Domuz gribi olan biri ne yapmalı? Domuz gribi tedavisi nasıl yapılır?
H1N1 Influenza A, yani halk arasında “Domuz gribi” olarak bilinen hastalık geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da etkisini göstermeye başladı. Birçok insanın domuz gribiyle karşılaştığında ne yapacağını bilemediğini ve belirtilerin ani olarak ortaya çıktığını söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “H1N1 Influenza A daha çok birbiri ile yakın ilişkideki kişiler ve kapalı alanlarda bulunan insan grupları arasında görülüyor. Son dönemde görülen vakaların büyük bir kısmını H1N1 Influenza A vakaları oluşturuyor” dedi.
Paniğe kapılmadan hızlı hareket edilmeli
Domuz gribi olarak bilinen H1N1 Influenza A sebebiyle paniğe kapılmadan hızlı hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Ateş, öksürük ya da ağrı şikayetinden ikisi varsa mutlaka bir sağlık kurumuna başvurulmalı. Risk grubuna girip girmediklerini kişilerin kendileri tespit edemez. Başlangıçta bile zatürre olabileceği için hekim değerlendirmesi önem taşıyor” şeklinde konuştu.
Yüksek ateşi önemseyin
39-40 dereceye varan ateş, kuru öksürük, vücudun geneline yayılan kas ve eklem ağrısı, bazı kişilerde boğaz ağrısı ve burun akıntısı ile yorgunluk H1N1 Influenza A’nın belirtileri arasında sayılabilir. Bazı vakalarda kusma ve ishal de görülebiliyor.
Tedavide ilk 48 saat önemli
H1N1 Influenza A tanısı konan kişilerin ilk 48 saatte tedavi altına alınması oldukça önemli. İlaç tedavisine başlanıyor ve özellikle ikincil enfeksiyonlar açısından takip etmek gerekiyor. Hastalar mümkün olduğunca yatırılmadan tedavi ediliyor. Ancak genel durumlarıyla ilgili olarak gerek duyulursa hastaneye yatırılıyor. Hastaların mutlaka hekimleriyle irtibat halinde olmaları gerekiyor. Risk grubunun dışında kalan kişilere ise genellikle ateş düşürücü, ağrı kesici gibi belirtileri giderici ilaçlarla takip ediliyor.
Kimler risk altında?
Hamileler, 0-5 yaş arasındaki çocuklar, 65 yaş üzeri kişiler, kronik hastalığı olan herkes; diyabet ve kalp hastaları, astımı olanlar, böbrek hastaları, nörolojik ve romatizmal hastalıkları olanlar, kanser hastaları risk grubunda bulunuyor.
Çocuklar ve 65 yaş üstü kişilerin H1N1 Influenza A’yı daha ağır geçirebileceğine değinen Dr. Hakko “Bu kişilerin hekime görünmeleri önemli. Çünkü hastalığı atlatıyor olmaları ikincil enfeksiyonların olmayacağı anlamına gelmiyor. Arkasından zatürre olabilecekleri için kontrol altında tutulmaları gerekiyor” dedi.
H1N1 Influenza A şüphesi varsa ne yapmalı?
- Hastaneye gitmeden önce bir maske edinin
- Hasta olan kişi ve ona bakan kişiler de evde maske takmalı
- Risk grubunda yer alan kişiler hastayla aynı odada bulunmamalı, mümkünse evden uzaklaştırılmalı
- El hijyenini özel önem verilmeli.
- Su ve sabunla sık sık yıkanmalı, alkol içeren el dezenfektanları kullanılmalı,
- Ortak kullanım alanları çamaşır suyu ile temizlenmeli
- Hastanın bulunduğu oda sık havalandırılmalı
H1N1 Influenza A tanısı konulduysa;
- Bol su için
- Mutlaka yatak istirahati yapın
- Bulaştırıcılık riski devam ettiği için bir hafta süreyle evden çıkmayın
- Beslenmenize dikkat edin
- Mutlaka hekim kontrolünde olmalıGrip ve soğuk algınlığına meydan okuyan süper besinlerGrip ve soğuk algınlığına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek en temel kural kabul ediliyor.Bunun için de doğal destekçi besinlerden faydalanmak gerekiyor.Beslenme ve Diyet Uzmanı Neşe Ceylan, bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler tüketilmesi gerektiğini anlattı.
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