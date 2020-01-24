Çin’den yayılan yeni tip koronavirüsün tedavisi var mı?

Koronavirüsler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi solunum yolu hastalıklarına kadar geniş spektrumda hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir. İnsanlar arasında yaygın görülen tipte olan koronavirüsler, soğuk algınlığı gibi hafif ve orta derecede üst solunum yolu hastalıklarına neden olur. Çoğu insan hayatının bir noktasında bu tip virüslere yakalanır.

Ateş, öksürük, nefes darlığı varsa…



Koronavirüslerin diğer alt tipleri olan MERS-CoV ve SARS-CoV'un sıklıkla daha ciddi semptomlara neden olduğu bilinmektedir. MERS semptomları genellikle ateş, öksürük ve sıklıkla zatürreye ilerleyen nefes darlığıdır. MERS vakaları, özellikle Arap Yarımadası'nda görülmeye devam etmektedir. SARS semptomları çoğunlukla pnömoniye ilerleyen ateş, titreme ve vücut ağrılarını içerir.

Virüsten korunmak için ne yapmalı?

Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için standart öneriler arasında düzenli el yıkama, öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burnun kapatılması, et ve yumurtaların iyice pişirilmesi yer alır. Öksürme ve hapşırma gibi solunum yolu rahatsızlığı belirtileri gösteren kişiler ile yakın temastan kaçınmak gerekir.

Tanı için ayrıntılı seyahat öyküsü şart



Yeni koronavirüs Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 2019-nCoV olarak adlandırıldı. 2019-nCoV ile ilişkili klinik hastalık spektrumunu karakterize etmek için henüz sınırlı bilgi mevcut. Virüsün insanlarda neden olduğu hastalığın klinik tanı kriterleri, MERS-CoV ve SARS-CoV hakkında bilinenlere dayanılarak geliştirilmiştir ve ek bilgi elde edildikçe değişikliğe tabidir. Sağlık çalışanları, ateş ve akut solunum yolu hastalığı ile değerlendirilen hastalar için ayrıntılı bir seyahat öyküsü edinilmelidir. Mevcut bilgilere dayanarak, DSÖ herhangi bir seyahat kısıtlaması önermemektedir.

Yeni koronavirüs (2019-nCoV) nasıl tedavi edilir?



2019-nCoV enfeksiyonu için aşı veya spesifik tedavi mevcut değildir, bakım destekleyicidir.