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Haber GiriÅŸ: 13.01.2020 - 12:27,Son GÃ¼ncelleme:/

BronÅŸit belirtileri nelerdir? BronÅŸit nasÄ±l geçer ve ne iyi gelir?

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BronÅŸit belirtileri nelerdir? BronÅŸit nasÄ±l geçer ve ne iyi gelir?

KÄ±ÅŸÄ±n en sÄ±k karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan hastalÄ±klarÄ±ndan biri bronÅŸittir. BronÅŸit nedir? BronÅŸit neden olur? BronÅŸit belirtileri nelerdir ve nasÄ±l tedavi edilir?GÃ¶ÄŸÃ¼s HastalÄ±klarÄ± UzmanÄ± Dr. Kanan AbbaslÄ±, bronÅŸit ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatÄ±yor.

BronÅŸit nedir?

DÄ±ÅŸarÄ±dan solunum yolu ile alÄ±nan havayÄ± alvoel keseciklere taÅŸÄ±yan geniÅŸ ve orta geniÅŸlikteki hava yollarÄ± olan bronÅŸlarÄ±n, Ã§eÅŸitli nedenlere baÄŸlÄ± olarak enfekte olmasÄ± durumuna bronÅŸit denir. BronÅŸite baÄŸlÄ± olarak hava kesecikleri daralmaya baÅŸlar bu durumda akciÄŸer kapasitesi bÃ¼yÃ¼k oranda azalÄ±r.

En sÄ±k gÃ¶rÃ¼len tÃ¼rÃ¼ akut bronÅŸittir ve genellikle 2 yaÅŸ altÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarda gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. Viral patojenler sebebiyle gÃ¶rÃ¼len bronÅŸitin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nda %50 oranÄ±nda Respiratuvar Sinsisyal VirÃ¼s (RSV) etkilidir. Akut bronÅŸit, genel olarak virÃ¼s veya bakteri gibi mikroplarÄ±n sebep olduÄŸu enfeksiyonlar veya alerjik reaksiyonlar sebebiyle bronÅŸ duvarlarÄ±nÄ±n kalÄ±nlaÅŸmasÄ± ve mukus Ã¼retiminin artmasÄ±yla sonuÃ§lanÄ±r.

Kronik bronÅŸit ise daha sÄ±k sigara iÃ§meye baÄŸlÄ± ortaya Ã§Ä±kar. Kronik bronÅŸitte de bronÅŸ duvarlarÄ± kalÄ±nlaÅŸÄ±r, mukus artar ama akut bronÅŸit kadar kolay iyileÅŸmez.Â 

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BronÅŸit belirtileri nelerdir BronÅŸit nasÄ±l geÃ§er ve ne iyi gelir

BronÅŸit neden olur?

Akut bronÅŸitin oluÅŸmasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli sebebi grip ve nezle gibi soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na neden olan virÃ¼slerdir. Viral ve bakteriyel sebeple oluÅŸan akut bronÅŸit bulaÅŸÄ±cÄ±dÄ±r. Ä°nfluenza A ve B, parainfluenza, koronavirÃ¼s (tip1-3), rinovirÃ¼s, respiratuar sinsisyal virÃ¼s ve insan metapnÃ¶movirus sÄ±k karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan faktÃ¶rlerdir.Â Kronik bronÅŸitin en Ã¶nemli sebebi ise sigara iÃ§mek ve sigara dumanÄ±na uzun sÃ¼re maruz kalmaktÄ±r. AynÄ± zamanda yoÄŸun hava kirliliÄŸi olan bÃ¶lgelerde yaÅŸamak ve kimyasal maddelerle ilgili fabrikalarda Ã§alÄ±ÅŸmak da Ã¶nemli risk faktÃ¶rleridir.

BronÅŸit belirtileri nelerdir?

  • AteÅŸ,
  • Burun tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ±,
  • BoÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ±,
  • BaÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±,
  • YeÅŸil veya sarÄ± balgam,
  • Ä°ÅŸtahsÄ±zlÄ±k,
  • Soluk almada zorluk Ã§ekme,
  • Nefes alÄ±rken hÄ±rÄ±ltÄ± duyulmasÄ±

Kronik bronÅŸitte akut bronÅŸitten farklÄ± olarak;

  • SÃ¼rekli yorgun hissetme,
  • SÃ¼rekli tekrarlayan ÅŸiddetli akciÄŸer enfeksiyonlarÄ±,
  • Nefes darlÄ±ÄŸÄ±,
  • DÃ¼ÅŸÃ¼k oksijen seviyesine baÄŸlÄ± olarak ciltte mavileÅŸme, morarma.

Ne zaman doktora gidilmeli?

  • AteÅŸ sÃ¼rekli devam ediyor ve 5 gÃ¼ndÃ¼r geÃ§miyorsa,
  • Nefes alÄ±p verirken gÃ¶ÄŸÃ¼ste hÄ±rÄ±ltÄ± varsa,
  • Ã–ksÃ¼rÃ¼ÄŸÃ¼n ÅŸiddeti Ã§oksa ve balgamlÄ± ise,
  • Ã–ksÃ¼rÃ¼k 3 haftadan beri devam ediyorsa mutlaka uzman bir doktora gÃ¶rÃ¼nmelisiniz.

BronÅŸit nasÄ±l tedavi edilir?

Akut bronÅŸit tedavisinde amaÃ§, hastalÄ±ÄŸÄ±n yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± semptomlarÄ± azaltmak, hastayÄ± rahatlatmak ve hastaya destekleyici bakÄ±m uygulamaktÄ±r. Hastada oksijen yÃ¼zdesinin normale dÃ¶nmesi ve solunum sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n giderilmesi iÃ§in tedaviye bronkadilatatÃ¶r ajanlarla baÅŸlanÄ±r. Ä°leri seviyedeki bronÅŸit hastalarÄ± iÃ§in kortikosteroidlerin antienflamatuvar etkisinden yararlanÄ±lÄ±r.Â 

KÄ±ÅŸ hastalÄ±klarÄ±na kalkan olan 8 bitki çayÄ±SoÄŸuk havalarda baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini güçlü tutmak bizi söz konusu hastalÄ±klardan koruyor. Bu korunmanÄ±n belki de en keyifli yolu ise sÄ±cacÄ±k bitki çaylarÄ±ndan tüketmek oluyor. Beslenme ve Diyet UzmanÄ± Merve SehlikoÄŸlu, soÄŸuk havalarda baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini güçlü tutacak, hastalÄ±klardan koruyacak 8 bitki çayÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.
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