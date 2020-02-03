Birçok sağlık probleminin doğal ilacı: Alıç sirkesi

Alıç sirkesinin başlıca faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz;

Kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü artırır.

Hipertansiyonu düşürmeye yardımcı olur.

Alıç sirkesi kan yapıcı etkisinden dolayı kansızlık tedavisinde kullanılır.

Rahatlatıcı etkisi sayesinde stresi azaltmaya yardım eder.

Böbrek kumunu döker ve idrar söktürücü etkisi vardır.

Alıç sirkesi damar sertliğine karşı etkilidir.

Göğüs ağrılarını azaltmaya yardım eder.

Metabolizmayı daha hızlı çalıştırdığı için kilo vermeye yardımcı olur.

Şeker hastalığının tedavisinde kullanılır.

Mide rahatsızlıklarının tedavisinde önemli yer tutar.

Grip, nezle, soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisi vardır.

Alıç sirkesi nasıl tüketilmeli, nelere dikkat edilmeli?

Alıç sirkesini salatalarınızda tat vermesi için kullanabilirsiniz. Yemeklerinize farklı bir tat ve aroma katmak için de alıç sirkesi kullanabilirsiniz. İçeriğindeki asit oranı yüksek olduğu için fazla tüketildiğinde vücuda zarar verebilir. Dozunda kullanılmadığında yine içeriğindeki yüksek asitten dolayı mide problemlerine yol açabilir.

Alıç sirkesi nasıl yapılır?

Malzemeler:

1,5 kg alıç meyvesi

4 litre su

1 yemek kaşığı kaya tozu

1 çay bardağı elma ya da üzüm sirkesi

5-6 adet nohut

Yapılışı:

Alıçları bol su ile yıkayın. Yıkadıktan sonra tek tek kontrol edin ve kurt olanları ayırın. Sirkeyi hazırlayacağınız 5 litrelik bidonunuzu güzelce yıkayın. Ardından alıçları bidona dökün ve üstüne 4 litre suyu ekleyin. Tuz, sirke ve nohutları bidona döküp ağzını temiz bir tülbentle kapatın. Sirkeyi güneş görmeyen bir odaya koyun ve arada kontrol ederek 15-20 gün bekletin. Alıçlar yavaş yavaş dibe çökecektir. Tümü alta çöktüğünde sirkeniz kullanmaya hazır demektir. Temiz bir tülbent yardımıyla alıçları süzün ve cam bir şişeye aktarın.