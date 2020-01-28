Alışveriş fişlerinde ve bazı plastik kaplarda kullanılan kimyasallar hangi sağlık sorunlarına neden oluyor?

BISFENOL A(BFA) , Kadında üreme fonksiyonları ve infertilite ye etkisi var mı?

Kadın Hastalıkları,Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Süleyman Tosun:

Plastik esaslı ambalaj materyallerinin yapısında bulunan bisfenol A , temas ettikleri gıda ürününe geçerek sağlık zararlarına yol açabiliyor. BPA kimyasal yapısı olarak estrojen hormonuna benziyor ve zayıfta olsa estrojen hormonunu taklit ederek endokrin sistem bozukluklarına neden olabiliyor. Vücudumuzda farklı dokularda birikme özelliği olup günümüzde üreme fonksiyonlarını olumsuz etkileyebileceğini gösteren çalışmalar vardır.

İnfertilite söz konusu olduğunda ne gibi olumsuzluklar tespit edilmiştir.

Yumurtanın olgunlaşma sürecini bozabilir

Her gün BPA'ya maruz kalmak yumurta rezervini azaltabilir

Polikistik over sendromu olan bazı kadınlarda ,olmayanlara göre artmış BPA konsantrasyonları tespit edilmiştir

Bazı bilimsel çalışmalarda istatiksel olarak anlamlı olmasa da,embryo kalitesinde azalma ve rahmin tutma kapasitesinde azalma sonucunda negatif sonuçlarla karşılaşma riskinin arttığı gösterilmiştir

Bazı deneysel çalışmalarda, yine istatiksel olarak anlamlı olmasa da, yüksek dozda BPA ya maruz kalan gebelerde düşük doğum ağırlıklı bebekler,çocuklarda büyüme ve davranış bozuklukları tespit edilmiştir.

Peki, nasıl korunmalıyız?

Satın alınan, evde gıda ürünlerini saklamak için kullanılan ambalaj materyalleri cam olmalıdır. Plastik esaslı malzeme ve oyuncaklardan kaçınılmalı, plastik ürünlere teması azaltacak önlemler alınmalıdır. BPA içermez veya BPA free uyarıları bulunan ürünler tercih edilmelidir. Ülkemizde de 2011 yılından beri gıda ile temas eden her türlü üründe, bebek ve çocuk ürünlerinde kullanımı yasaklanmıştır.





Bisferon A (BPA) maddesi erkek üreme sağlığını nasıl etkiliyor?

Üroloji ve Androloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu

Son zamanlarda basında çıkan haberlerde yiyecek ve içecek korunmasında kullanılan plastik kaplarda bulunabilen Bisferon A (BPA) maddesinin erkeklerde prostat kanserine yol açtığını belirtiliyor. Yapılan araştırmalar hayvan deneylerinde genital gelişimin üzerinde olumsuz etkileri olduğunu göstermiş ve insanda yapılan araştırmalarda erkeklerde prostat kanseri ile bağlantısı olabileceğini göstermiştir. Prostat kanseri olan hastaların idrar analizlerinde kanser olmayan aynı yaştaki erkeklere göre 2-4 kat daha yüksek olduğu görülmüş. Bundan yola çıkarak BPA maddesi içeren kapların ve plastiklerin yiyecek ve içeceklerin kullanımı prostat kanseri oluşma riskini arttırabileceği öne sürülmüştür.



İtalya’da Tüp Bebek Merkezlerinde çocuk sahibi olma sorunu yaşayan 155 erkekten alınan idrar ve semen örnekleri üzerinde yapılan yeni bir çalışmada BPA ve plastik saklama kapları (içecek ve yiyecek) kullanımı alışkanlığı yüksek olan erkeklerin semen ve idrar örneklerinde yüksek oranlarda plastik yapımında kullanılan maddeler ve BPA bulunmuştur. Bu erkeklerde kullanım alışkanlığı olmayan erkeklere göre semen sayısı ve kalitesinden anlamlı olarak düşme olduğu saptanmıştır. Bu çalışmalardan yola çıkarak günlük yaşantımızda plastik kullanımında yiyecek ve içecekler ile olan temastan mümkün olduğunca kaçınmaya çalışılmalıdır. Her ne kadar plastik yiyecek ve içecek saklama kaplarda BPA kullanımı yasaklanmış ve kapların üzerine BPA içermediği belirtilen etiketler yapıştırılması zorunlu hale getirilmiş olsa da plastik yerine cam kullanımına yönelmek erkek üreme sağlığı açısından faydalı olacaktır. Günlük parfüm kullanımının ciltten geçerek yine sperm kalitesine olumsuz etkisi İtalya’daki çalışmada gösterilse de marketten aldığımız fiş veya yazar kasa çıktısından ciltten plastik etken maddelerinin geçerek sperm üzerine olumsuz etkisini gösteren literatürde bir makale bulunmamaktadır.

AİLE ÖZEL/ Sedef Batı