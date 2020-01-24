İtirazın iptali davası nedir, nasıl açılır?

İtirazın iptali davası, takibe itiraz eden borçlu hakkında açılır. Bir takipte birden fazla borçlu takibe itiraz etmişse, açılan davada bu borçlular davalı olarak gösterilir. Takibi yasal yollarla öğrenmesine rağmen süresi içinde itiraz etmeyen borçlular hakkında ise takip kesinleşmiş olur, kendileri hakkında dava açılmaz ve haciz işlemlerine geçilir.

İtirazın iptali davası ne zamana kadar açılabilir?

Takip alacaklısı, icra dosyasına yapılan itiraz kendisine tebliğ edilmesinden itibaren bir yıl içerisinde bu davayı açmalıdır. Bu süre geçtikten sonra artık ilgili icra dosyasından borçlu hakkında açılmış olan takibe devam edilemez. Bu durumda alacağını tahsil etmek isteyen alacaklı ancak yetkili ve görevli mahkemede alacak davası açabilir.

İtirazın iptali davası için arabulucuya başvurmak gerekli midir?

Konusu bir miktar paranın ödenmesi olan ticari davalarda alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurmak kanunumuz gereği zorunludur. Zorunlu arabuluculuk düzenlemelerinin yürürlüğünden sonra bu konuda bazı ihtilaflar olmuşsa da artık, bir alacak, ticari uyuşmazlık içeriyor ve tarafları tacir ise, açılacak itirazın iptali davasından önce zorunlu arabuluculuk sürecine başvurulması gerektiği kabul edilmektedir.

İtirazın iptali davasının kabulü ve reddi durumunda sonuçları nelerdir?



İtirazın iptali davasında alacaklının iddia, borçlunun da itirazları değerlendirilir. Görülen mahkemede, alacaklının iddialarının haklı bulunması halinde, mahkemece itirazın iptaline karar verildiği gibi talep edilmişse borçlu aleyhine icra inkar tazminatına da hükmedilebilir. Verilen hükümle alacaklı icra takibine kaldığı yerden devam ederek haciz işlemlerine geçebilir.



Mahkemece borçlunun itirazları haklı bulunması halinde ise dava reddedilebileceği gibi talep edilmişse alacaklı aleyhine de icra inkar tazminatına hükmedilebilir. Verilen bu kararla, itirazla durmuş olan takibe de artık devam edilemeyecektir.