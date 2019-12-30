Bit nasıl temizlenir? Bit neden olur?

Bitlenmenin yaygın olarak düşünüldüğü gibi pislikle bir ilgisi yoktur. Aslında bit temiz, sağlıklı saçı, kirli saça tercih eder.

BİT NEDEN OLUR?

Yetişkin ya da çocuk, herkes bitlenebilir. En yaygın belirtisi, başın ve ensenin şiddetle kaşınmasıdır. Saç biti son derece bulaşıcıdır. Tarak, fırça, eşarp, yastık, şapka ve tüylü oyuncaklar gibi paylaşılan kişisel eşyalar ile yayılırlar. Tekrarlanan salgın riskini azaltmak için bu eşyaların paylaşımından kaçınılmalıdır. Ayrıca döşeme, yastık gibi saçın temas ettiği yüzeylerden kişiden kişiye geçer. Ama asıl bulaşma yolu saç temasıdır. Bit; okul, yuva gibi ortamlarda çok kolay dağılır.

BİT TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Bitlenmek aslında bu kadar da büyük bir mesele değil. Dünyayı ne kendinize ne çocuğunuza dar edin; gerekli önlemleri alın yeter” diyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Saadet Rızaoğlu; “Bit nasıl temizlenir?” sorusunun yanıtını detaylarıyla açıkladı.

Yuvaya veya okula giden çocuklarınız varsa bit salgını size de uğrayabilir. Unutulmaması gereken; bu durumla herkesin karşı karşıya kalabileceği... Bitler zengin, fakir, temiz, pis ayırımı yapmazlar. Daha çok çocukları ve uzun saçlı olanları dolayısıyla da kız çocukları tercih etseler de herkese bulaşabilir. Çocukların kalabalıklar halinde oldukları okul, anaokulu gibi mekanlarda salgın görülebilir. Tedavisi, tam bir ekip çalışması gerektirir. Evde veya okulda bir kişide bit tespit edildiğinde herkesin kontrol edilmesi şart. Bitlenmeden şüphelenildiği durumlarda öncelikle doktora başvurulması gerekiyor.

TEMİZLİKTE EN ETKİLİ YÖNTEM NEDİR?

Bit tedavisinde kullanılan ilaçlar mutlaka bir doktor önerisiyle ve doktorun anlattığı şekilde kullanılmalı. Bu amaçla kullanılan kimyasal içerikli farklı şampuan ve losyonlar var. Ancak hiçbir ilacın sirkeleri öldürücü etkisi yüzde 100 değil. Bu nedenle ilaç tedavisinin yanı sıra sirkelerin de sık dişli özel taraklar kullanılarak uzaklaştırılması gerekiyor. Yumurtalar da bir süre sonra canlı bitler haline geleceği için tedavinin her iki basamağının da eşit derecede önemli olduğu unutulmamalı.

Kalıcı ve güvenli bir uygulama olması açısından tüm prosedürün sekiz gün sonra tekrarlanması gerek. Çünkü hayatta kalmış olan bitler bu zaman zarfında parazite dönüşmeye başlar. Başarılı bir müdahalenin ardından özellikle çocuklar bir süre boyunca düzenli olarak kontrol edilmelidir.

EVDEKİ EŞYALAR NASIL TEMİZLENMELİ?

Giysiler, yastık kılıfları, çarşaflar, saça temas eden tüm eşyalar en az 60 derecede yıkanmalı. Yıkanamayan malzemeler için kuru temizleme veya kızgın ütü uygun seçenekler. Bunların da uygulanamayacağı eşyalar iki kat büyük plastik poşet içine konulup ağzı sıkıca bağlanarak hava alması engellenip 3-4 hafta bu şekilde tutulursa bitlerden ve yumurtalardan kurtulmak mümkün olur. Saç tarakları ve fırçalar da sıcak suda bekletilerek temizlenmelidir.