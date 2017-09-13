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    Aile suç duyurusunda bulundu: ‘Mavi Balina’ oğlumuzu aldı

    Nurettin KURT/ ANKARA
    13.09.2017 - 20:44 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 23:34

    Gazi Üniversitesi öğrencisi Evrim Mertin (24), 5 Ağustos tarihinde intihar etti. Aile, çocuklarının son zamanlarda sürekli “Mavi Balina”, (Blue Whale) oyunu oynadığını, davranışlarının çok değiştiğini, intiharda bu oyunun etkili olduğunu iddia ederek, sorumlular hakkında dava açılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma başlattı.

    Ailenin avukatı Mehtap Demirhan, savcılığa verdiği suç dilekçesinde özetle şu iddialara yer verdi:

    “Yurtdışında yasaklanan ‘Mavi Balina’ veya ‘Blue Whale’ olarak adlandırılan oyun, oyuncularını intihara sürükleyen bir oyun olup, Mertin’in intihar olayından sonra müvekkiller tarafından yapılan bazı araştırmalar ile Mertin’in son zamanlarındaki hal ve hareketlerinin bu oyunlar sonucu oluştuğunu göstermektedir. Öyle ki bu oyun 50 günlük bir oyun olup, oyunculardan derin olmayacak şekliyle kol ve bacakların kesilmesi, verilen süre boyunca kimse ile görüşmemesi, vücuda zarar verici şeyler yapılması gibi şeyler istenilmekte ve en son gün ise intihar edilmesi istenilmektedir. Oyun yöneticisi oyuncudan, bu görevlerin yapıldığının ispat edilmesini istemekte ve bu nedenle bilgisayar kamerası kullanılmaktadır.

    Aile suç duyurusunda bulundu: ‘Mavi Balina’ oğlumuzu aldı

    Evrim Mertin’in bacaklarında jiletle oluşturulmuş kesiler mevcuttur. Boynunda iple sıkılmış gibi iz bırakmış kızarıklık oluşmuştur.”

    Ölmeden önce Mavi Balina oynamışÖlmeden önce Mavi Balina oynamış

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    Etiketler: gazetehaberleri , mavi balina , intihar , Blue Whale
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